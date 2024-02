Ajax-doelman Diant Ramaj speelde in jeugd op compleet andere positie

is momenteel niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Ajax. De doelman, die het seizoen weliswaar begon als derde keus, blinkt uit in zijn voetballende kwaliteiten. In de jeugd was Ramaj helemaal geen keeper.

“Ik ben tot mijn elfde veldspeler geweest", vertelt de Kosovaar tegenover de NOS. "Ik was een rechtsbuiten, vol in de aanval, en voetbalde veel op pleintjes met mijn grote broer en vrienden”, gaat hij verder. Het voetballende vermogen is nu één van de specialiteiten van Ramaj. “Er zijn veel elementen in mijn spel die goed bij deze club passen.”

Ramaj won de concurrentiestrijd van Geronimo Rulli en Jay Gorter en is nu de eerste keus van trainer John van ’t Schip. Onder Maurice Steijn was de 22-jarige goalie opvallenderwijs derde doelman. Rulli begon als eerste keeper, maar viel snel uit met een blessure. Steijn koos voor Gorter als tweede keus.

“Ik had het er toen zwaar mee in mijn hoofd”, reageert Ramaj op de keuze van de inmiddels ontslagen hoofdtrainer. “Maar ik moest het accepteren en ben hard blijven werken. Godzijdank is het tij volledig gekeerd en gaat het nu de goede kant op”, gaat hij verder. Ramaj staat ook vanavond weer onder de lat bij Ajax. Bekijk hier de verwachte opstelling voor de wedstrijd tegen PSV.