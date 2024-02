Ajax-fans pleiten massaal voor grote ingreep van John van 't Schip: 'Hij is veel te goed, bizar!'

Supporters van Ajax hopen dat verdediger spoedig een kans gaat krijgen in Ajax 1. De Turkse centrumverdediger maakte maandagavond een goede indruk tegen MVV Maastricht, dat net als veel Ajax-supporters lovend was. Fans van de Amsterdammers vinden dat Kaplan een kans moet krijgen in het eerste, wat volgens velen ten koste moet gaan van miljoenenaankoop .

Kaplan heeft er inmiddels al een aantal wedstrijden bij Jong Ajax op zitten, nadat hij is hersteld van een langdurige en slopende blessure. De Turkse voetballer is inmiddels weer volledig fit en presteert goed. Zo goed, dat supporters van Ajax hopen dat John van 't Schip de verdediger snel een kans gaat geven in Ajax 1. Fans van de huidige nummer vijf van de Eredivisie vinden dat Kaplan in zijn huidige vorm veel te goed is voor de Keuken Kampioen Divisie en klaar is voor een stap omhoog: "Sutalo mag het bankje wel warm houden de komende tijd", vindt een Ajax-supporter op X.

"Hij is veel te goed voor Jong Ajax. Tijd om Josip Sutalo op de bank te zetten of Jorrel Hato als linksback op te stellen", schrijft een andere supporter van de Amsterdammers op X. "Nog niet vaak een speler bij Jong Ajax gezien die zoveel te goed was voor de KKD als Kaplan", voegt een andere Ajacied toe. Een aantal supporters van Ajax denken dat het een teken is dat Kaplan in de rust werd gewisseld: "Kaplan eruit, die speelt donderdag", doelt een supporter op de Europese wedstrijd tegen FK Bodø/Glimt.