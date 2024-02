AS Roma deelt buiten het veld volgende dreun uit aan Feyenoord

AS Roma is de reactie van Feyenoord na de Europa League-finale in het afgelopen seizoen niet vergeten. De formatie van toenmalig coach José Mourinho verloor op 31 mei na strafschoppen van Sevilla en greep daardoor naast een startbewijs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Feyenoord kwalificeerde zich als kampioen van Nederland wél voor het miljardenbal, maar eindigde daarin op de derde plek en is nu ook uitgespeeld in de Europa League. Reden voor AS Roma om terug te slaan.

AS Roma en Feyenoord kennen elkaar inmiddels door en door. De Romeinen trokken in de finale van de Conference League in 2022 al aan het langste eind en schakelden Feyenoord vorig jaar uit in de kwartfinale van de Europa League. Tijdens de loting voor de tussenronde van dat toernooi eind vorig jaar werden beide clubs opnieuw aan elkaar gekoppeld. De Rotterdammers waren er alles aan gelegen om na de twee teleurstellingen nu wél als winnaar van het veld te stappen, maar gingen donderdagavond vanaf elf meter ten onder. Na het 1-1 gelijkspel in De Kuip hielden AS Roma en Feyenoord elkaar donderdagavond wederom in bedwang, maar nam de thuisploeg de strafschoppen (veel) beter.

Het elftal van trainer Danielle De Rossi - de opvolger van de eerder dit jaar ontslagen Mourinho - verdwijnt zodoende vrijdagmiddag in de koker voor de loting van de achtste finales van de Europa League. Feyenoord is na de uitschakeling in de Champions League nu dus ook uitgespeeld in het ‘tweede’ Europese toernooi. Dat vinden ze bij AS Roma alleen maar leuk. De Italianen zijn de Rotterdamse sneer na de recente Europa League-finale niet vergeten. AS Roma verloor na strafschoppen van Sevilla, waarna Feyenoord op TikTok een video plaatste van de naar Arne Slot schreeuwende Mourinho (‘je moet naar ons kijken’) met de tekst ‘No, you should watch us!’ en als caption: ‘See you next seas… oh’. Op de achtergrond was ook nog de hymne van de Champions League te horen.

Die video - geplaatst op 1 juni vorig jaar - is AS Roma dus niet vergeten. De Italianen plaatsten vlak na de laatste strafschop een post met een screenshot van het Feyenoord-filmpje en het resultaat van donderdagavond. “En we zagen elkaar dit jaar weer”, zo klinkt het op X. AS Roma is na de strafschoppenreeks dus ook even de ‘winnaar’ op social media…