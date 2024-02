Opmerkelijke situatie De Ligt bij Bayern: Thomas Tuchel vertelt ander verhaal

De situatie van bij Bayern München lijkt er niet beter op te worden. De centrumverdediger had vorig seizoen nog een belangrijk aandeel in het kampioenschap, maar komt er in de huidige jaargang een stuk minder aan te pas. Thomas Tuchel passeerde De Ligt in de topper tegen Bayer Leverkusen. Volgens de Nederlander zelf was hij ‘gewoon’ fit genoeg om te spelen, maar de Duitse manager laat drie dagen later iets anders horen.

Bayern telde in de zomer van 2022 bijna zeventig miljoen euro neer voor de komst van De Ligt. De voormalig verdediger van Ajax en Juventus kon tijdens zijn eerste seizoen in Duitsland nog rekenen op een basisplaats, maar moet deze jaargang opvallend vaak genoegen nemen met een reserverol. De Ligt stond weliswaar al een aantal keer aan de kant met een blessure, maar is sinds de start van de tweede seizoenshelft fit. Hij maakte in de eerste vijf competitieduels na de winterstop ‘gewoon’ vanaf het begin zijn opwachting, maar werd voor het uitduel met koploper Bayer Leverkusen verrassend genoeg gepasseerd.

Artikel gaat verder onder video

En dat terwijl hij zeven dagen eerder in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach met een doelpunt nog een belangrijk aandeel had in de 3-1 overwinning. De Ligt werd na afloop van de topper tegen Bayer Leverkusen (3-0 nederlaag) gevraagd naar zijn fysieke gesteldheid. “Topfit”, zou hij hebben gezegd. Volgens Bild was de Nederlander ‘zichtbaar gefrustreerd’ en had hij geen zin om met de verslaggevers in gesprek te gaan, waar hij ‘normaal gesproken’ altijd open zou staan voor een gesprek met de aanwezige pers.

Tuchel kreeg dinsdagavond, daags voor de eerste ontmoeting met Lazio in de achtste finales van de Champions League, vragen over de situatie van De Ligt. “Hij heeft het op dit moment moeilijk”, erkent de Duitse manager, die wijst op de concurrentiestrijd om een plek in het hart van de verdediging. Tuchel heeft naast De Ligt ook de beschikking over Dayot Uppamecano, Kim Min-jae en Eric Dier. “Ik besloot om hem niet te laten starten en het risico niet te nemen”, aldus Tuchel, die daarmee lijkt te willen zeggen dat De Ligt niet fit genoeg was voor een basisplaats tegen Bayer. “Matthijs is een vechter. We hebben hem nodig”, klinkt het.

🚨🇳🇱 Tuchel on Matthijs de Ligt: “Yes, he is having a difficult moment as the fight for the place is really strong”.



“I decided not to start him and not to take the risk”.



“Matthijs is a fighter, it’s a competition for places. We need him”. pic.twitter.com/IUB3vaeqUh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024 Matthijs de Ligt was asked whether he was fit enough to start yesterday, he said: "Top fit"



The Dutchman was visibly frustrated. He's usually always willing to speak to the reporters in the mixed zone after games. But yesterday he apologised and pointed out that he had not… pic.twitter.com/oLlHZN3Prk — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 11, 2024