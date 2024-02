Florian Plettenberg: Thomas Tuchel staat 'heel erg open' voor verhuizing naar Zuid-Europa

Na het aangekondigde vertrek van Thomas Tuchel bij Bayern München speculeren Duitse media volop over de toekomst van de oefenmeester. Volgens Bild ziet Tuchel voor zichzelf wel een rol weggelegd bij Manchester United. De voormalig trainer van onder meer Borussia Dortmund en Chelsea zou ook een zwak hebben voor FC Barcelona. Florian Plettenberg weet te melden dat Tuchel wel wat voelt voor een verhuizing naar Spanje en dat zijn naam op het lijstje staat bij de huidige nummer drie van LaLiga.

Bayern München baarde nog geen jaar geleden opzien door Julian Nagelsmann de laan uit te sturen. Hoewel de grootmacht op dat moment nog volop in de race was voor de landstitel en actief was in zowel het nationale bekertoernooi als de Champions League, zal de leiding zich genoodzaakt om een wisseling door te voeren. Het stelde Tuchel aan als opvolger. Onder Tuchel kroonde Bayern München zich weliswaar voor het elfde seizoen op rij tot landskampioen, maar werd het in zowel de DFB-Pokal als de Champions League al in de kwartfinale uit het toernooi geknikkerd.

Het huidige seizoen verloopt nóg rampzaliger voor Bayern München, dat meer wil dan alleen de beste zijn van Duitsland. Maar zelfs dat is op dit moment niet het geval. Der Rekordmeister ging onlangs met 3-0 onderuit bij koploper Bayern Leverkusen en leed afgelopen weekeinde een pijnlijke nederlaag bij Bochum (3-2). Tussendoor verloor het de heenwedstrijd tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League. Voor de Bayern-leiding was de nederlaag bij Bochum de spreekwoordelijke druppel. De club maakte woensdag bekend dat het na dit seizoen afscheid neemt van Tuchel.

Bayern zou in Xabi Alonso de ideale opvolger van Tuchel zien. Ook over de toekomst van laatstgenoemde wordt al druk gespeculeerd. Volgens Bild jaagt de Duitser op de baan van Erik ten Hag, maar Plettenberg van Sky meldt dat hij juist erg gecharmeerd is van FC Barcelona. De Catalanen moeten eveneens op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat Xavi Hernández recent zijn vertrek aankondigde. Volgens Plettenberg staat Tuchel ‘heel erg’ open voor een verhuizing naar Barcelona en heeft de lokale FC zijn naam genoteerd als een van de kandidaten voor het hoofdtrainerschap. “Al jaren analyseert hij de club en z’n DNA. Tuchel is gefascineerd door de jeugdopleiding ‘La Masia’, ontmoette Barcelona-legende Johan Cruijff en heeft ideeën uitgewisseld met Pep Guardiola”, zo klinkt het.

Volgens Plettenberg was Tuchel recentelijk nog ‘opgetogen’ over de mentaliteit van Spaanse spelers. “Kortom: Tuchel is fan van Spanje, en vooral van Barcelona”, aldus de doorgaans goed geïnformeerde verslaggever, die eraan toevoegt dat de trainer zich ‘ook kan voorstellen’ dat hij terugkeert naar de Premier League. Daar stond hij in het verleden al voor de groep bij Chelsea. Tuchel werd in het najaar van 2020 aangesteld als opvolger van de ontslagen Frank Lampard en loodste The Blues naar de eindzege van de Champions League.

🚨News #Tuchel: So far, he is not in concrete talks with any club. He is focused on Bayern. But: He wants to take over a new club in summer!



⚠️ Been told: Tuchel is very open for a move to FC Barcelona. And he is on the list - among other candidates ✔️



➡️ For years, he has… pic.twitter.com/CEQBe8BUfS — Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 21, 2024