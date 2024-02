Bayern München en Tuchel krijgen twee dagen na nederlaag in Rome nieuwe dreun te verwerken

Bayern München kan voorlopig geen beroep doen op . De vleugelverdediger maakte vorige maand de overstap van Galatasaray naar de huidige nummer twee van Duitsland en kwam sinds zijn transfer twee keer in actie, maar heeft tijdens een training een scheur in zijn linker hamstring opgelopen en kan daardoor weken niet in actie komen.

De blessure van Boey is de volgende klap voor Bayern München. De formatie van coach Thomas Tuchel verloor afgelopen zaterdag met 3-0 van koploper Bayer Leverkusen. Het was er alles aan gelegen om zich woensdagavond in de heenwedstrijd tegen Lazio in de achtste finales van de Champions League te herstellen van die dreun, maar ging ook in Rome onderuit (1-0). Daardoor moet Bayern volgende maand nog alle zeilen bijzetten om evenals vorig jaar de kwartfinales te bereiken in het miljardenbal.

Maar dat zal de ploeg van Tuchel moeten doen zonder Boey. Bayern München telde eind januari nog een slordige dertig miljoen euro neer voor de 23-jarige verdediger. De Fransman debuteerde als invaller in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach en verscheen op bezoek bij Bayer Leverkusen voor het eerst aan de aftrap, maar zal voorlopig dus moeten toekijken. Bayern München meldt vrijdag dat Boey tijdens een training een scheur in zijn linker hamstring heeft opgelopen en daardoor weken aan de kant staat.

Bayern München hervat de competitie zondag met een bezoek aan Bochum. De recordkampioen heeft vijf punten minder dan koploper Bayer Leverkusen.