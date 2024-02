Blessure van Lionel Messi levert bizarre ontwikkelingen op in Hong Kong: zelfs regering eist uitleg

De eerste internationale oefentrip van Inter Miami loopt nog niet zoals gehoopt. Omdat in de oefenwedstrijd tegen Hong Kong XI op de bank bleef zitten, zijn veel mensen woedend. Niet alleen Messi-fans, maar zelfs de regering van Hong Kong eist uitleg van Inter Miami.

Wegens een bovenbeenblessure kon Messi geen minuten maken in het oefenduel. Dit leverde grote woede op bij het publiek. “Geld terug, geld terug, geld terug”, of “Waar is Messi?”, scandeerden de aanwezige supporters. Zij hadden meer dan honderd dollar betaald voor een ticket voor het oefenduel.

Ook de regering van Hong Kong eist uitleg. “Nu Messi niet heeft gespeeld, zijn de regering en alle voetbalfans enorm teleurgesteld over de regeling van de organisator. De organisatie is alle voetbalfans een verklaring verschuldigd”, spraken zij. Zo loopt de eerste internationale oefentrip van de club uit Florida compleet in de soep.

“We begrijpen de teleurstelling van de fans over de afwezigheid van 'Leo' en Luis. We vragen hun vergiffenis. We hadden gehoopt dat we ze ook maar even konden laten spelen, maar het risico was te groot”, sprak trainer Gerardo Martino, die ook Luis Suárez niet kon opstellen in de vriendschappelijke wedstrijd.