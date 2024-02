Brian Brobbey onthult hoogtepunt van seizoen niet bij Ajax beleefd te hebben

Ajax-spits is trots op zijn debuut voor het Nederlands elftal en wijst zijn invalbeurt in het duel tegen Griekenland aan als zijn hoogtepunt in het huidige seizoen. De aanvalsleider van de Amsterdammers kijkt met een goed gevoel terug op zijn debuut in Oranje en hoopt nu op meer: deelnemen aan het EK in Duitsland.

In gesprek met ELF Voetbal blikt Brobbey kort terug op het huidige seizoen. De aanvaller van Ajax kende een lastige start van dit voetbalseizoen, maar maakte daarna ook mooie momenten mee: 'In de voorbereiding ging het nog wel lekker, maar de seizoenstart was slecht. Gelukkig wist ik me daarna te herpakken. Ik wil nu meer wedstrijden de volle negentig minuten spelen", zegt de spits, die in de sportschool van de huidige nummer vijf van de Eredivisie veel aan zijn uithoudingsvermogen werkt.

Progressie is te zien, want momenteel presteert Brobbey uitstekend in het shirt van de Amsterdammers en lijkt bondscoach Ronald Koeman niet meer om hem heen te kunnen bij het Nederlands elftal. Mogelijk lonkt zelfs een basisplaats. Het hoogtepunt van het huidige voetbalseizoen beleefde Brobbey naar eigen zeggen niet bij Ajax, maar bij Oranje: "Ik was niet zenuwachtig", zegt hij over zijn invalbeurt tegen Griekenland. "Ik kende het stadion in Athene al. Een maand eerder speelden we daar met Ajax tegen AEK Athene in de Europa League. De sfeer was vergelijkbaar. Net als de reacties van het publiek. Al die laserpennen bijvoorbeeld."

Na afloop van de interland ontving de spits van Ajax een speldje wegens zijn debuut in het Nederlands elftal. Ook volgde er een speech, maar dat is niet iets wat bij Brobbey past: "Ik moest na afloop verplicht een speech geven in de kleedkamer. Wat ik heb gezegd? Dat ik niet zo’n prater ben", zegt Brobbey. Ik heb iedereen bedankt. Ik moest iets zeggen, toch?"