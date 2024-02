Summerville bewijst waarom Slot hem graag bij Feyenoord had willen zien

heeft dinsdagavond nog maar eens laten zien waarom Arne Slot zo gecharmeerd van hem is. De Feyenoord-trainer verklapte afgelopen vrijdag op zijn persconferentie in de aanloop naar het uitduel met AZ dat hij de vleugelaanvaller een interessante speler vindt en hem graag naar Rotterdam had zien komen. Summerville was vier dagen later met een heerlijke treffer belangrijk voor Leeds United in de uitwedstrijd tegen Plymouth in de vierde ronde van de FA Cup.

“Ik zal nog even een naam noemen, dan kunnen jullie daar weer over schrijven. Ik had Summerville wel graag bij ons op de zijkanten zien lopen, maar hij is te duur”, klonk het namens Slot. Het is een publiek geheim dat Feyenoord zich in de voorbije transferwindow graag had willen versterken met een vleugelaanvaller. Luciano Rodríguez stond bovenaan het verlanglijstje, maar de tussentijdse komst van de Uruguayaan bleek niet haalbaar. Ook Couhaib Driouech kwam niet naar De Kuip. Feyenoord meldde zich op Deadline Day nog bij Excelsior voor de rappe buitenspeler, maar de clubs werden het niet eens over de voorwaarden.

Artikel gaat verder onder video

Een aantal dagen na het verstrijken van de transferwindow én de persconferentie van Slot bewees Summerville andermaal zijn klasse. De Rotterdammer is dit seizoen een van en misschien wel dé uitblinker bij Leeds United, dat uitkomt op het tweede niveau in Engeland. In 27 competitieduels was hij al goed voor twaalf doelpunten en zeven assists. Dinsdagavond maakte hij tegen Plymouth zijn eerste treffer in de FA Cup en fungeerde hij ook nog eens als aangever. Daarmee had Summerville een behoorlijk aandeel in het bereiken van de volgende ronde.

Leeds en Plymouth moesten na de 1-1 van anderhalve week geleden op herhaling en hielden elkaar ook in de reguliere speeltijd van de return in evenwicht. In de verlenging liep Leeds toch nog uit bij de competitiegenoot. Summerville schoot zijn ploeg op voorsprong en een paar minuten later stelde hij Georginio Rutter in staat om te scoren. Een eigen doelpunt van Ryan Hardie gooide de wedstrijd definitief op slot: 1-4.