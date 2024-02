'De faciliteiten bij Manchester City zijn top, maar PSV is echt prachtig'

CJ Egan-Riley beleefde vrijdag zijn debuut voor Jong PSV. De verdediger speelde een helft mee in de gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Emmen (3-0) in de Keuken Kampioen Divisie. Egan-Riley wordt gehuurd van Burnley en merkt dat PSV ‘echt een plan’ heeft voor hem.

“Je kijkt wel even je ogen uit, als je hier in Eindhoven komt”, vertelt de 21-jarige verdediger in een interview met het Eindhovens Dagblad. “De faciliteiten bij Manchester City en Burnley zijn ook top, maar dit is echt een prachtig complex. PSV is een topstap voor mij, dat weet ik nu al.”

De huurperiode van Egan-Riley duurt een half jaar, waarna hij via een koopoptie van twee à drie miljoen euro definitief kan worden overgenomen van Burnley. Hij lijkt wel oren te hebben naar die constructie, om uiteindelijk terug te keren in de Premier League.

“Ik ken ook het verhaal van Noni Madueke, die hier een stuk jonger is gekomen. Hij deed het hel goed en kon terug naar de Premier League”, vertelt Egan-Riley over zijn landgenoot. “Ik ken hem niet persoonlijk, maar wel een aantal mensen die hem begeleiden. Zij waren heel positief over PSV. Ik merk dat de club echt een plan met me heeft.”