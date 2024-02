Fraaie affiches in de Europa League: AS Roma loot nummer zeven van de Premier League

AS Roma neemt het in de achtste finales van de Europa League op tegen Brighton & Hove Albion. Dat heeft de loting van vrijdagmiddag uitgewezen. Het Liverpool van Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch wacht een tweeluik met Sparta Praag.

AS Roma verzekerde zich donderdagavond ten koste van Feyenoord van een plek bij de laatste zestien van de Europa League. Na de 1-1 in Rotterdam eindigde ook de return in de Italiaanse hoofdstad onbeslist. Strafschoppen moesten de beslissing brengen en die werden uiteindelijk beter genomen door AS Roma, dat in de achtste finales opnieuw aan de bak zal moeten. De ploeg van trainer Danielle De Rossi is gekoppeld aan Brighton & Hove Albion. Dat bezet in de Premier League momenteel de zevende plaats en eindigde in de Europa League bovenaan in een groep met Olympique Marseille, Ajax en AEK Athene. Beide ontmoetingen met de Amsterdammers eindigden in een 2-0 zege.

Engelse ploegen zijn dit seizoen goed vertegenwoordigd in de Europa League. Naast Brighton hervatten ook Liverpool en West Ham United hun Europese avontuur. Liverpool, dat momenteel aan kop gaat in de Premier League, neemt het in de achtste finales op tegen Sparta Praag. De Tsjechen rekenden donderdagavond af met Galatasaray. West Ham United, vorig seizoen nog winnaar van de Conference League, moet zien af te rekenen met SC Freiburg. Koploper Bayer Leverkusen van de Bundesliga wacht een tweeluik met stuntploeg Qarabag, dat in de vorige ronde op spectaculaire wijze afrekende met Braga.

Het AC Milan van Tijjani Reijnders speelt tegen Slavia Praag. De resterende affiches zijn Olympique Marseille - Villarreal, Benfica - Rangers FC en Sporting Portugal - Atalanta Bergamo.

Loting achtste finales Europa League:

Sparta Praag - Liverpool FC

Olympique Marseille - Villarreal

AS Roma - Brighton & Hove Albion

Benfica - Rangers FC

SC Freiburg - West Ham United

Sporting Portugal - Atalanta Bergamo

AC Milan - Slavia Praag

Qarabag - Bayer Leverkusen

De heenwedstrijden staan voor donderdag 7 maart op het programma. De returns worden een week later op 14 maart gespeeld.