Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot schuift tegen AS Roma met zomeraanwinst

Feyenoord-trainer Arne Slot bouwt in de terugwedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League wat meer zekerheid in ten opzichte van het thuisduel met RKC Waalwijk (1-0). Waar Yankuba Minteh afgelopen zondag nog aan de aftrap verscheen, heeft Slot in zijn opstelling donderdagavond een plekje ingeruimd voor . Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Daardoor schuift een linie naar voren.

Feyenoord aast op revanche tegen AS Roma. Na de nederlaag in de finale van de Conference League in 2022 en de teleurstelling in de kwartfinale van de Europa League vorig jaar hoopt de formatie van Slot donderdagavond wél als winnaar van het veld te stappen. De Rotterdammers beleefden echter een onrustige aanloop naar het heenduel met de Romeinen. Justin Bijlow, Gernot Trauner en Quinten Timber waren vanwege fysieke klachten al niet inzetbaar, maar daar kwam Lutsharel Geertruida nog bij, terwijl Santiago Giménez niet fit genoeg was om te starten. Feyenoord kwam desondanks op een 1-0 voorsprong. Romelu Lukaku zorgde in de tweede helft voor een 1-1 eindstand.

De Rotterdammers moeten in de return dus flink aan de bak om kwalificatie voor de volgende ronde veilig te stellen. Gelukkig voor Slot kan hij donderdagavond beschikken over een vrijwel volledig fitte selectie. Het doel wordt uiteraard verdedigd door Timon Wellenreuther. De achterhoede gevormd door - van rechts naar links - Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld verwacht het Algemeen Dagblad een basisplaats voor Zerrouki. De Algerijn verscheen vorige week in de heenwedstrijd ook al aan de aftrap. Hij wordt op het middenveld vergezeld door Mats Wieffer en Quinten Timber.

Door de ‘rentree’ van Zerrouki - die tegen RKC Waalwijk helemaal niet in actie kwam - schuift Stengs een linie naar voren. Hij treedt in Stadio Olimpico aan als rechtsbuiten. Giménez is de spits, terwijl Igor Paixão op de linksbuitenpositie de voorkeur krijgt boven Luka Ivanusec. Laatstgenoemde was in de thuiswedstrijd tegen RKC nog een van de uitblinkers bij de regerend landskampioen, maar Slot kiest in Italië toch weer voor Paixão, die zeven dagen geleden nog de Rotterdamse treffer voor zijn rekening nam.

De tweede ontmoeting tussen AS Roma en Feyenoord in de tussenronde van de Europa League begint om 21.00 uur.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Zerrouki; Stengs, Giménez, Paixão.