Miljoenenwinst voor Hakim Ziyech: droomvilla in Vinkeveen voor astronomisch bedrag verkocht

is erin geslaagd zijn 'droomvilla' in Vinkeveen met miljoenen euro's winst te verkopen. De middenvelder van Galatasaray kocht het optrekje in 2020 nog voor een kleine 3,9 miljoen euro, maar doet de woning drie jaar later voor bijna 7 miljoen euro van de hand.

Dat wordt althans gemeld door de website BekendeBuren, die wel vaker nieuws heeft over de vastgoedperikelen van kopstukken uit de voetbalwereld. De villa van Ziyech stond sinds september vorig jaar te koop. De site weet dat Ziyech bij de aankoop van zijn riante woning een hypotheek van 4,5 miljoen euro afsloot. Omdat het huis nu 6.966.000 opbrengt, zou dus een winst van 'bijna 2,5 miljoen' euro overblijven, zo wordt becijferd.

Voor die lieve som mag de gelukkige koper zich eigenaar noemen van een riante villa aan het water met een woonoppervlakte van liefst 515 vierkante meter. De woning beschikt daarnaast onder meer over een thuisbioscoop, een verwarmd buitenzwembad ('met infinity pool') én een wellness van maar liefst 71 vierkante meter, zo somt BekendeBuren op.

In hetzelfde jaar waarin Ziyech de woning aanschafte, verruilde hij Ajax voor Chelsea. Zijn Londense avontuur werd geen onverdeeld succes, de in Dronten geboren Marokkaans international slaagde er niet in om een vaste basisplaats af te dwingen bij The Blues. Afgelopen zomer verruilde hij de Engelse hoofdstad dan ook voor Turkije, waar hij op huurbasis voor Galatasaray ging spelen. Namens de topclub uit Istanbul kwam hij vooralsnog tot veertien wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde. Met zijn land was hij onlangs nog actief op de Afrika Cup, waar Marokko sneuvelde in de achtste finales. Daarin was Zuid-Afrika met 0-2 te sterk, maar Ziyech moest de wedstrijd met een enkelblessure aan zich voorbij laten gaan.