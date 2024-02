ESPN richt pijlen op tegenvallende aankoop van Ajax: 'Hij is niet zo goed als verwacht'

Marciano Vink is niet te spreken over de rol van Josip Sutalo bij de 1-1 van PSV tegen Ajax. De verdediger stapte uit om voor Ismael Saibari te komen, maar dat verliep niet zoals gehoopt. Saibari ontsnapte en bediende Luuk de Jong, die de gelijkmaker binnenwerkte.

“Je kunt je wel afvragen wat Sutalo dacht”, zegt Vink in de pauze van de wedstrijd. “Hij wil kort zitten, maar als je op twintig meter van het doel staat, is het niet het moment om uit jezelf het initiatief te nemen om voor je man te komen. Als dat niet lukt, ben je namelijk wel weg. Hij had bij zijn man moeten blijven. Dan is er niks aan de hand.”

Kenneth Perez concludeert dat Sutalo, voor minstens 20,5 en maximaal 23,5 miljoen euro overgenomen van Dinamo Zagreb, niet aan de verwachtingen voldoet. “Hij is gewoon niet zo heel goed als verwacht. Hij is sinds de zomer niet overtuigend geweest. Het is gewoon de zwakte die Ajax heeft.”

De voormalig middenvelder van Ajax is ook van PSV niet echt onder de indruk. “Ik vind PSV een beetje statisch spelen. Ze proberen heel systematisch aan te vallen. Het verschil tussen de twee clubs is zeker niet gigantisch. Luuk de Jong heeft bijna geen balcontacten gehad, maar maakt wel de goal. Een heel knappe goal, goed afgewerkt. Brobbey is heel actief, scherp en gevaarlijk.”