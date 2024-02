FC Twente meldt groot nieuws: 'Hij stapt op vanwege transfer van Manfred Ugalde'

Een lid van de raad van commissarissen van FC Twente is opgestapt vanwege de transfer van . Op de officiële clubwebsite maakt Twente melding van het vertrek van John Bierling uit de rvc.

Bierling had in een eerder stadium al aangegeven per 30 juli te stoppen en niet voor een tweede termijn in aanmerking te willen komen. Hij heeft nu besloten per direct zijn spullen te pakken.

Bierling is in het dagelijks leven actief in de Nederlandse sportsector bij NOC*NSF. Die sportkoepel stelt voorwaarden aan deelname van Russische sporters en -bestuurders. Een eventuele verkoop van Ugalde aan Spartak Moskou is voor Bierling ‘niet te verenigen met de uitgangspunten van NOC*NSF en met zijn eigen principes ten aanzien van de Russische inval in Oekraïne’, zo schrijft Twente. Daarom koos hij ervoor zijn functie vóór besluitvorming over de transfer neer te leggen.

Ugalde tekende bij Spartak een contract voor 4,5 jaar. Hij kost circa vijftien miljoen euro. Twente liet meteen al weten niet blij te zijn met de transfer en had liever dat Ugalde naar een andere competitie zou vertrekken.