Krabbendam noemt Timber-vervanger tegen AS Roma: 'Gaat een beetje ten koste van Wieffer'

Martijn Krabbendam verwacht dat donderdagavond een basisplaats heeft bij Feyenoord in de eerste wedstrijd tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League. Het is twee dagen voor de ontmoeting in De Kuip nog de vraag of Quinten Timber kan spelen. Mocht Timber het niet redden, dan lijkt Zerrouki de aangewezen kandidaat om hem te vervangen. Dat gaat volgens Krabbendam wel ten koste van het spel van .

Feyenoord beleeft een spannende aanloop richting het heenduel met AS Roma. De formatie van coach Arne Slot boekte zondagavond weliswaar een 2-0 overwinning op Sparta, maar het is op dit moment nog onduidelijk of Santiago Giménez en Timber donderdagavond een rol van betekenis kunnen spelen. Giménez werd tegen Sparta vervangen door Ayase Ueda, terwijl Zerrouki op het middenveld de plek innam van Timber. Krabbendam verwacht dat de Algerijns international tegen AS Roma opnieuw aan de aftrap verschijnt, mocht Timber het niet redden.

“Dat wordt toch gewoon Zerrouki”, zegt Krabbendam in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. Feyenoord nam Zerrouki na het afgelopen seizoen voor veel geld over van FC Twente. De Algerijns international speelde voor de winterstop weliswaar een aantal goede wedstrijden - zeker in de groepsfase van de Champions League - maar is er nog niet in geslaagd een basisplaats te veroveren. “Dat zegt Slot ook: als je met Zerrouki speelt, dan gaat dat eigenlijk een beetje ten koste van Wieffer. Hij (Wieffer, red.) is op zijn positie voor de verdediging natuurlijk echt top, nu hij ietsjes naar voren moet komt hij misschien iets minder goed uit de verf, terwijl hij echt bezig is aan een topseizoen”, aldus Krabbendam.

De clubwatcher stelt dat het ‘een altijd verband houdt met het ander’ en dat een basisplaats voor Zerrouki als gevolg heeft dat Wieffer misschien wat minder tot zijn recht komt. Krabbendam verwacht desondanks dat Zerrouki donderdagavond wederom aan de aftrap verschijnt. “Het ligt er ook een beetje aan wat je met Stengs gaat doen, of je hem op tien zet of aan de rechterkant. Ik denk dat hij toch voor de veiligheid van Zerrouki kiest. Dat is een speler die geen gekke dingen doet.” Toch moet Zerrouki een deel van de achterban nog steeds overtuigen, merkt Michel van Egmond op. “Terwijl hij een vrij betrouwbare speler is.” Krabbendam zag Zerrouki op bezoek bij Atlético Madrid in de Champions League een ‘vrij goede’ wedstrijd spelen. “Maar dat houdt ook weer verband met hoe Atlético dan druk zet en wat voor systeem ze spelen.”