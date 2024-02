'Sleutelweken' voor Frenkies toekomst in Barcelona: 'Als hij niet verlengt...'

De komende weken worden cruciaal voor de toekomst van bij FC Barcelona, schrijft de Spaanse krant Sport. De 26-jarige middenvelder ligt nog tot medio 2026 vast bij de regerend Spaans kampioen, maar technisch directeur Deco hoopt de verbintenis nog voor het einde van het seizoen open te breken en te verlengen.

Barcelona betaalde in de zomer van 2019 een bedrag van 86 miljoen euro om De Jong over te nemen van Ajax, waar hij indruk maakte in het elftal dat reikte tot de halve finale van de Champions League. Sindsdien was de 54-voudig Oranje-international onder al zijn trainers, achtereenvolgens Ernesto Valverde, Quique Sétien, Ronald Koeman en tegenwoordig Xavi Hernández, vrijwel altijd verzekerd van een basisplaats.

Desondanks beleeft de club niet de fraaiste periode in het bestaan. Door de grote financiële problemen werd ruim twee jaar geleden zelfs afscheid genomen van sterspeler Lionel Messi, iets dat vrijwel niemand had zien aankomen. Met Xavi aan het roer wist de club zich afgelopen seizoen voor het eerst sinds de komst van De Jong weer eens tot kampioen van Spanje te kronen, maar de huidige jaargang verloopt vooralsnog teleurstellend en de trainer kondigde al aan dat hij komende zomer vertrekt.

De komende maanden zal Deco gebruiken om twee spelers langer aan de club te gaan binden, schrijft Sport dinsdagochtend: Frenkie de Jong en Ronald Araujo. Laatstgenoemde stond de voorbije transferperiodes naar verluidt al nadrukkelijk in de belangstelling van Bayern München en ligt eveneens vast tot medio 2026. "Als er geen overeenstemming over een contractverlenging, dan zou hij komende zomer voor miljoenen verkocht kunnen worden", schrijft de krant over de Uruguayaan. Datzelfde lot zou De Jong te wachten kunnen staan; vooralsnog is de entourage van de Nederlander niet erg happig om over een verlenging te praten. "Deco wil dit uit de weg hebben voor het einde van het seizoen. Als hij daar niet in slaagt, dan zal intern besproken worden wat de vervolgstap moet zijn. De Jong heeft de sleutel in handen, maar als hij niet verlengt...", sluit de krant onheilspellend af.