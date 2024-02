Go Ahead-supporters ontsieren derby met spreekkoren over Bram van Polen

Go Ahead Eagles-supporters hebben het zondagmiddag in de derby tegen PEC Zwolle gemunt op , die zijn vijfhonderdste officiële wedstrijd voor de Zwollenaren speelt. De aanvoerder van de Zwolse kreeg in De Adelaarshorst al vroeg te maken met een biertje dat over hem heen werd gegooid, maar had ook last van homofobe spreekkoren.

Na ruim dertig seconden spelen kreeg de aanvoerder van PEC Zwolle aan de zijlijn een bekertje bier naar zich toegegooid, waarna scheidsrechter Dennis Higler het spel besloot stil te leggen. Het clubicoon is overduidelijk niet populair in Deventer, wat te verwachten is bij een burenruzie tussen de twee Overijsselse clubs. Opvallend was dat scheidsrechter Higler na het incident met het bekertje besloot om op het veld te blijven en de wedstrijd na drie minuten weer te hervatten, in plaats van dat de arbiter met de twee ploegen de kleedkamer opzocht.

Later in het eerste bedrijf kreeg Van Polen in Deventer te maken met homofobe spreekkoren richting zijn persoon: 'Bram van Polen is homo', was zondagmiddag meerdere keren luid en duidelijk te horen in gedurende de derby. Het zijn spreekkoren die nog steeds vaak te horen zijn in voetbalstadions, zo ook vorig seizoen bij PSV'er Xavi Simons. De KNVB wil dat bij langdurige en aanhoudende homofobe spreekkoren, wedstrijden worden stilgelegd door de arbitrage.