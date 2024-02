Hugo Borst trekt twee dagen na Ajax-PSV opvallende conclusie over Amsterdammers

Hugo Borst vindt Ajax steeds ‘sympathieker’ worden. In het weekeinde dat de club er door de publicatie van de NOS over een eventuele terugkeer van Marc Overmars niet al te best op stond, richtte de columnist van het Algemeen Dagblad zich juist op het ‘positieve’. Borst is lyrisch over en moet ook een compliment geven.

Nog niet zo lang geleden schreef Borst een kritische column over Berghuis. Ajax had voor de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 9 december een speciale actie bedacht om stil te staan bij de vele hatelijke reacties die voetballers over zich heen krijgen op sociale media. Berghuis sprak zich na afloop uit over de actie en de negatieve reacties die hij ontvangt, maar Borst stelde dat de aanvaller zelf ook eens in de spiegel moet kijken. “Tegen hem moet ik even het volgende aanhouden: wat je zaait, is wat je oogst”, schreef Borst.

Twee maanden later is de columnist een stuk positiever over Berghuis. De routinier verschijnt dit seizoen regelmatig voor de camera en draait er dan niet omheen. Berghuis zegt wat hij vindt en denkt. Dat deed hij ook na afloop van het thuisduel met RKC Waalwijk. Berghuis zelf kwam een week later terug op zijn woorden, maar Borst kon die wel waarderen. “Berghuis met een microfoon voor zijn neus is een zegen. Hij is een vulkaan. Hij borrelt vanbinnen. Een giftig mengsel van verongelijktheid, boosheid en frustratie. Hij houdt de lava niet tegen. Het komt er allemaal uit in interviews. Geweldig. Zo weten we nu hoe Berghuis deep down over meeverdedigen denkt.”

“We kunnen niet bezig zijn met wat er allemaal achter ons gebeurt”, zei Berghuis onder meer na afloop van het thuisduel met RKC over Steven Bergwijn en zichzelf. Volgens Borst is dat de reden waarom Berghuis ‘mislukte’ in de Premier League. “Zijn tragiek is dat Berghuis zelfs in Nederland moet meeverdedigen. Dat doet hij sinds hij zijn hart luchtte ook. Maar met tegenzin natuurlijk. Hij houdt dat nog een paar wedstrijden vol, maar op een zondag laat hij zijn mannetje weer lopen”, verwacht Borst, die desondanks van mening is dat ‘we’ Berghuis moeten waarderen. “Omdat hij net als Brobbey zegt wat hij denkt. En als voetballiefhebber bedank ik Berghuis om die bal met buitenkant links op Brobbey. Van Hanegem had het vroeger niet beter gedaan.”

Borst geniet van Brobbey

Berghuis is niet de enige Ajacied die in de column van Borst op lovende woorden kan rekenen. “Ik word met de week verliefder op die gozer”, schrijft Borst over Brobbey. “Ik vermoed omdat-ie nooit toneel speelt, omdat hij helemaal zichzelf is. Hij is zo verdomde grappig bij Q and A’s. Helemaal met Hans Kraay van ESPN tegenover zich. Brian produceert een aangenaam trillend basgeluid en antwoordt liefst kort en krachtig. Hij is aandoenlijk en ik denk onbedoeld geestig. Zelfs mediatrainers willen hier vast niets aan veranderen. Brobbey maakt van Ajax weer een sympathieke club.”