Jaap Stam adviseert: 'Dit moet Van 't Schip vooral níét zeggen tegen Hato'

Het is ‘geen schande’ dat het momenteel iets lastiger heeft bij Ajax, zo vindt Jaap Stam. Het zeventienjarige toptalent werd woensdag tijdens de persconferentie voor het duel met Bodø/Glimt al in bescherming genomen door Steven Berghuis en krijgt in het Algemeen Dagblad ook een steuntje in de rug van Stam.

“Dat hij het nu iets lastiger heeft, is niet gek en al helemaal geen schande”, zegt de voormalig topverdediger, die zich als routinier bij Ajax ontfermde over de jonge Gregory van der Wiel, Thomas Vermaelen en John Heitinga. “Deze jongens gaat het in de jeugd gemakkelijk af. Als ze doorbreken, kent niemand ze echt. Dán komt het, als tegenstanders manieren hebben en verzinnen om dat talent te verrassen. Trainers en ervaren teamgenoten kunnen en moeten helpen dat snel te herkennen.”

Artikel gaat verder onder video

Ook is het belangrijk dat talenten zelfvertrouwen behouden, weet Stam. Daarvoor wijst hij ook op het belang van trainers, in dit geval John van 't Schip. “Die zijn vaak geneigd te zeggen dat het talent eerst weer meer op safe moet spelen. Ik denk juist dat Hato in de smaak is gevallen door de risico's die hij in de duels en aan de bal legt. Dan vind ik dat je juist vooral moet zorgen dat zo'n jongen het vertrouwen houdt om te blijven doen waar hij goed in.”

Akkoord over contractverlenging

Woensdagnacht werd duidelijk dat Hato zijn contract bij Ajax gaat verlengen. De verdediger ligt momenteel vast tot medio 2025, maar lijkt volgens het Algemeen Dagblad te gaan bijtekenen tot de zomer van 2028. Volgens de berichtgeving moeten Hato en Ajax het alleen nog eens worden over wat laatste details, maar worden er geen grote problemen verwacht.