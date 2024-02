Perez maakt zich niet populair bij Feyenoord-fans: 'Ik hoop echt dat zij het gaan doen'

Kenneth Perez hoopt dat AS Roma met de eindzege van de Europa League aan de haal gaat. De formatie van coach Danielle De Rossi verzekerde zich donderdagavond ten koste van Feyenoord van een ticket voor de achtste finales van het toernooi. Hoewel de Rotterdammers over twee wedstrijden gezien misschien wel de betere ploeg waren, vindt Perez de Romeinen ‘leuker’ voetballen dan onder José Mourinho. En om laatstgenoemde de mond te snoeren, moeten ze ook maar meteen aan het langste eind trekken.

Driemaal is scheepsrecht gaat niet altijd op. Feyenoord hoopte na twee kort op elkaar volgende teleurstellingen tegen AS Roma eindelijk als winnaar van het veld te stappen. De ploeg van trainer Arne Slot moest in de finale van de UEFA Conference League in 2022 z’n meerdere erkennen in AS Roma en dat was vorig jaar ook in de kwartfinale van de Europa League het geval. De loting voor de tussenronde van de Europa League eind december bracht de clubs weer bij elkaar. Na de 1-1 in De Kuip kon het in Rome nog alle kanten op.

Artikel gaat verder onder video

Het leek al vroeg én in de strafschoppenserie de kant van Feyenoord op te vallen. Santiago Giménez opende al na vijf minuten de score. Heel lang konden de Rotterdammers niet van hun voorsprong genieten. Lorenzo Pellegrini maakte tien minuten later de gelijkmaker en 1-1 bleek ook in Stadio Olimpico de eindstand. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Timon Wellenreuther leek heel even de held van de avond te worden. De doelman keerde de inzet van Romelu Lukaku en bood daarmee Dávid Hancko de kans om Feyenoord op voorsprong te schieten. Dat deed hij niet, waarna ook Alireza Jahanbakhsh zou missen en AS Roma aan het langste eind zou trekken.

Feyenoord en daarmee ook het Nederlandse voetbal krijgen dus voor het derde seizoen op rij een flinke tik te verwerken van AS Roma. Die lijkt bij de analisten van ESPN in elk geval wat minder hard aan te komen dan de voorgaande keren. “Ik hoop echt dat Roma de eindzege haalt”, sprak Perez. “Ze spelen iets leuker. Je weet wat Mourinho anders gaat zeggen: leuk gevoetbald, maar geen prijzen gewonnen. Dus ik hoop echt dat zij het gaan doen”, aldus de Deen. Waar AS Roma onder Mourinho een grote muur optrok voor de eigen zestien en vooral bezig was met de scheidsrechter, probeert het sinds de aanstelling van De Rossi meer te voetballen. “Het is een mooie ploeg, mooie trainer ook. Zo kan het dus ook, lekker met Arne Slot. Sportief afsluiten”, doelde Perez op het onderlinge respect tussen de trainers van beide clubs.

AS Roma verdwijnt vrijdagmiddag in de koker voor de loting van de achtste finales van de Europa League. Atalanta Bergamo, Brighton & Hove Albion, Bayer Leverkusen, Liverpool, Rangers FC, Slavia Praag, Villarreal en West Ham United zijn de mogelijke tegenstanders van de ploeg van De Rossi. De loting begint om 12.00 uur.