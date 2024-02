Perez plaatst vraagtekens bij opvallende zet Slot: 'Hoe vaak gaat dat ooit goed?'

Kenneth Perez vraagt zich af in hoeverre het zinvol is om een speler bewust voor het nemen van een strafschop in het veld te brengen. De voormalig voetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV ziet er graag een onderzoek naar komen. De reden daarvoor is de strafschoppenserie tussen AS Roma en Feyenoord van donderdagavond in de tussenronde van de Europa League. Arne Slot vestigde zijn hoop op invaller , maar diens inzet belandde niet in de touwen.

Begin deze maand benutte Jahanbakhsh diep in de blessuretijd namens Iran nog een strafschop in de halve finale van de Azië Cup tegen Japan. Het leek Slot daarom wel een goed idee om de aanvaller in de uitwedstrijd tegen AS Roma vlak voor het einde van de verlenging in het veld te brengen. De oud-speler van onder meer NEC en AZ was de derde Rotterdamse penaltynemer en wist wat hem na de misser van Dávid Hancko te doen stond. De inzet van Jahanbakhsh was weliswaar hard, maar AS Roma-doelman Mile Svilar lag in de goede hoek.

Artikel gaat verder onder video

“Weet je waar ik graag een onderzoek naar zou willen zien? Dat inbrengen van spelers expres voor een penalty. Hoe vaak gaat dat ooit goed?”, vroeg Perez zich vlak na het laatste fluitsignaal in Rome hardop af bij ESPN. “Er komt gewoon een bepaalde druk op zo’n speler. ‘Je bent een zekerheidje, dus kom maar’. Maar niemand is een zekerheidje.” Dat bleek donderdagavond in Stadio Olimpico. Ayase Ueda schoot zijn strafschop nog onberispelijk binnen, maar Hancko slaagde daar niet in. Terwijl de verdediger normaal gesproken een zekerheidje is vanaf elf meter. Zo was hij een kleine twee weken geleden nog vanaf de stip trefzeker in de Rotterdamse derby tegen Sparta.

“Er is al druk genoeg voor een speler, want je kunt eigenlijk alleen maar verliezen”, vervolgt Perez. “Als de keeper ‘m pakt, doet ‘ie het geweldig. Een speler is altijd in het nadeel qua druk.” Kees Kwakman vroeg zich af of het misschien beter is om iemand net wat eerder binnen de lijnen te brengen en niet vlak voor het einde van de verlenging. “Ja”, antwoordde Perez, alleen al omdat het er dan niet zo dik op wordt gelegd dat de betreffende speler wordt gebracht voor de strafschoppenreeks. “Je wordt ingebracht omdat je een zekerheidje zou zijn. Nou, dat blijkt vaak niet zo te zijn”, aldus de Deen.

Zijn misser en de Europese uitschakeling kwamen hard aan bij Jahanbakhsh. De aanvaller was ontroostbaar. Hij verloor eerder deze maand met zijn land Iran ook al de finale van de Azië Cup. Jahanbakhsh was in die wedstrijd weliswaar trefzeker vanaf elf meter, maar Qatar trok desondanks aan het langste eind (2-3).