Koeman: 'We volgen hem nadrukkelijk, maar Brobbey is ook een serieuze optie'

Ronald Koeman heeft meerdere spitsen in het vizier richting het EK. De bondscoach vertelt zondagochtend bij Goedemorgen Eredivisie dat (Bologna) en (Ajax) scherp in de gaten worden gehouden. Ook is Koeman blij met de huidige vorm van bij Atlético Madrid.

Zirkzee scoorde vorige week voor Bologna tegen AC Milan (2-2) en gaf zaterdag een assist tegen Sassuolo (4-2 zege). Ook leidde een hard schot van Zirkzee tot een eigen doelpunt van Sassuolo. “Zirkzee zijn we nadrukkelijk aan het volgen. Hij is een speler die heel veel vrijheid heeft in de spitspositie bij Bologna, die ook inzakt en sterk aan de bal is. Hij is, vind ik, niet altijd op de positie in de zestien waar een spits moet zijn. Dat komt omdat hij veel meer een meevoetballende nummer 9 is”, zegt Koeman.

Zirkzee is een ander type dan Brobbey, legt de bondscoach uit. “Ik vind dat Brobbey een goede ontwikkeling doormaakt in de afgelopen maanden en fitter wordt als speler. Gisteren had hij twee heel belangrijke momenten”, doelt hij op twee kansen in de wedstrijd tegen PSV. “Bij de eerste goal van Ajax had hij niet de beste aanname, maar het vervolg was meer dan goed. Hij houdt goed het overzicht. In de tweede helft had Brobbey iets te veel moeite in zijn aanname, waardoor hij niet een open kans creëert. Maar hij ontwikkelt zich, is snel en sterk, dus het is een serieuze optie om met hem te gaan starten. Serieuze optie, dat is toch netjes gezegd?”

Depay maakte woensdag in de slotminuut de 2-1 voor Atlético tegen Rayo Vallecano. Koeman heeft vaak contact met de spits. “Ook omdat hij heel belangrijk is geweest in mijn eerste periode als bondscoach. In deze wedstrijd, waarin hij vlak voor tijd de 2-1 maakt, speelt hij eindelijk weer 95 minuten. Dat heeft hij volgens mij anderhalf jaar niet gedaan. Je ziet hem fitter worden. Dan zie je een speler met extra kwaliteiten. Hij was bepalend voor ons en kan dat weer worden.”

Koeman kan in de uitzending nog niet zeggen wie zijn eerste spits op het EK wordt. Hij antwoordt met ‘nee’ op de vraag of een fitte Memphis Depay zijn eerste spits wordt, maar dat komt omdat hij ‘ook aan de linkerkant’ kan spelen. Wel zet de oefenmeester een streep door de EK-deelname van Luuk de Jong, die niet meer voor Oranje wil uitkomen.