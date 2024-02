Kuyt wijst na pijnlijke avond met beschuldigende vinger naar voetbalbond

Een harde klap voor Dirk Kuyt in België. Met Beerschot ging de trainer woensdagavond met 3-0 onderuit bij Lommel SK op het tweede niveau van België. Na afloop wijst Kuyt naar de Belgische voetbalbond (KBVB): het gebrek aan rustdagen frustreert de trainer.

Beerschot kwam zondagavond in actie tegen RFC Liège (1-4 zege) en ging drie dagen later op bezoek bij Lommel. Twee uitwedstrijden in korte tijd. “Die jongens zijn dat niet gewend hé, om zo kort achter elkaar te moeten spelen”, wordt Kuyt geciteerd door de Gazet van Antwerpen. “De bond had beter even nagedacht en ons afgelopen weekend op zaterdag laten spelen in plaats van op zondagavond. Maar mijn jongens verwijt ik helemaal niets. Het is zaak om iedereen weer fris te krijgen richting zondag (tegen Standard Luik Onder 23, red.).”

Kuyt vindt de nederlaag tegen Lommel teleurstellend, maar blijft realistisch. “Ik denk dat we gewoonweg een lesje gekregen hebben in effectiviteit”, zegt de voormalig Oranje-international. “Uiteindelijk vond ik wel dat we ons spel konden opleggen. We domineerden duidelijk in balbezit en creëerden toch ook wel wat mogelijkheden. Maar eigenlijk misten we vanavond gewoon de nodige scherpte en frisheid die we de afgelopen weken wel hadden. Dat is jammer, maar helaas wel iets waar we ons aan konden verwachten.”

In zijn eerste drie wedstrijden pakte Kuyt zeven punten, maar woensdag leed hij zijn eerste nederlaag. Zijn ploeg staat nog wel op de eerste plek, maar de voorsprong op nummer twee KMSK Deinze bedraagt nog maar een punt. Nummer drie Zuilte Waregem heeft drie punten achterstand op Beerschot. Het is voor Kuyt vooral zaak om in de top twee te eindigen, want dan is promotie een feit. De nummers drie tot en met zes spelen play-offs.