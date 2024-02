Frenkie en Barcelona voorkomen na veelbewogen week in extremis nieuwe domper in LaLiga

FC Barcelona heeft zaterdagavond ternauwernood puntverlies in LaLiga weten te voorkomen. Op bezoek bij Celta de Vigo leek de regerend kampioen, na een week waarin het vooral over de toekomst van ging, lange tijd niet verder dan een gelijkspel te gaan komen. Een in twee instanties benutte strafschop van bezorgde de Catalanen in blessuretijd echter alsnog de volle buit: 1-2.

De toekomst van De Jong hield de gemoederen in Catalonië behoorlijk bezig in de voorbije week. De Nederlander ligt na dit seizoen nog twee jaar vast bij de club waar hij al sinds 2019 onder contract staat, maar de club wil zijn verbintenis - tegen een lager salaris - openbreken en verlengen. Het verhaal was deze week dat hij daarbij te horen zou hebben gekregen dat hij moet vertrekken als hij daarmee niet akkoord gaat.

Desondanks had trainer Xavi Hernández 'gewoon' een basisplaats voor De Jong in petto op bezoek in Vigo. Met de Nederlander op het middenveld kwam Barcelona vlak voor rust op voorsprong via Lewandowski. De Pool, met zijn 35 jaar de oudste speler bij de Catalanen, schoot raak op aangeven van de jongste Barcelona-basisspeler: Lamine Yamal (16). Niet lang na de thee was het echter alweer gelijk: Lewandowski's collega-routinier Iago Aspas (36) passeerde Barça-keeper Marc-André ter Stegen via het been van verdediger Jules Koundé.

Daar leek het lange tijd ook bij te gaan blijven, maar diep in blessuretijd was het alsnog raak. De bal ging op de stip na een ongelukkige overtreding op Lamal. Lewandowski ontfermde zich over het buitenkansje maar stuitte op de vuisten van Celta-keeper Vicente Guaita. Die bleek echter te vroeg van zijn lijn te zijn gekomen, waardoor de Poolse spits opnieuw mocht aanleggen. Deze keer faalde hij niet: 1-2. Door de late zege verkleint Barcelona de achterstand op provinciegenoot Girona, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld, tot twee punten. Koploper Real Madrid heeft echter nog altijd zeven punten voorsprong (en eveneens een wedstrijd minder gespeeld) op de aartsrivaal uit Barcelona. Atlético Madrid, dat eerder op de dag mede door een fraaie goal van Memphis Depay geen kind had aan Las Palmas, volgt met drie punten achterstand op de vierde plaats.