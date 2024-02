LIVE: de loting van de Nations League, met Oranje in Divisie A (gesloten)

Om 18.00 uur begint in Parijs de loting voor de groepsfase van de Nations League. Het Nederlands elftal zit opnieuw in Divisie A. In dit artikel houden we de loting live bij. Het liveblog vind je onderaan het artikel.

Wie kan Nederland loten in de Nations League?

Pot 1: Spanje, Kroatië, Italië, Nederland

Pot 2: Denemarken, Portugal, België, Hongarije

Pot 3: Zwitserland, Duitsland, Polen, Frankrijk

Pot 4: Israël, Bosnië en Herzegovina, Servië, Schotland

Wat is de potindeling in Divisie B, C en D?

Artikel gaat verder onder video

Divisie B

Pot 1: Oostenrijk, Tsjechië, Engeland, Wales

Pot 2: Finland, Oekraïne, IJsland, Noorwegen

Pot 3: Slovenië, Ierland, Albanië, Montenegro

Pot 4: Georgië, Griekenland, Turkije, Kazachstan

Divisie C

Pot 1: Roemenië, Zweden, Armenië, Luxemburg

Pot 2: Azerbeidzjan, Kosovo, Bulgarije, Faeröer Eilanden

Pot 3: Noord-Macedonië, Slowakije, Noord-Ierland, Cyprus

Pot 4: Belarus, Litouwen/Gibraltar, Estland, Letland

Divisie D

Pot 1: Litouwen/Gibraltar, Moldavië

Pot 2: Malta, Andorra, San Marino, Liechtenstein

Wordt de Nations League-loting uitgezonden op tv?

De loting is te volgen bij Ziggo Sport, vanaf 18.00 uur tot omstreeks 18.45 uur. Ook op UEFA.com is de loting live te volgen.