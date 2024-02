Mattsson scoort geweldig, maar City trekt in Kopenhagen aan het langste eind

Manchester City heeft dinsdagavond een eerste stap gezet richting de kwartfinales van de Champions League. De regerend titelhouder rekende in Denemarken af met FC Kopenhagen: 1-3. Voormalig N.E.C.-smaakmaker Magnus Mattsson schoot de thuisploeg in de eerste helft op fraaie wijze naast Manchester City, maar kon daarmee een nederlaag dus niet voorkomen.

Dat Nathan Aké bij Manchester City aan de aftrap verscheen, was geen verrassing te noemen. Maar dat Mattsson uitgerekend tijdens het heenduel met de regerend winnaar van de Champions League voor het eerst zijn opwachting maakte namens de Deense topclub, is toch wel het benoemen waard. FC Kopenhagen betaalde vorige maand zeker vier miljoen euro aan N.E.C. voor de komst van de aanvallende middenvelder, die zich dus meteen op het allerhoogste podium voor het eerst mocht laten zien aan zijn nieuwe achterban.

En dat deed Mattsson naar behoren. Hij ging vrolijk door waar hij dit seizoen zo goed mee bezig was in Nijmegen: scoren. De 24-jarige Deen schoot zijn nieuwe werkgever na 34 minuten op prachtige wijze naast Manchester City. Daar ging wel een grote fout van Ederson aan vooraf. De Braziliaanse doelman, die juist een uitstekende trap in de benen heeft, leverde de bal zomaar in bij een tegenstander. Het eerste schot kon nog geblokt worden, maar in de nastoot stuurde Mattsson de bal geweldig richting de verre hoek. Ederson was kansloos: 1-1.

Het was voor Manchester City de tweede tik in de eerste helft. De huidige nummer twee van de Premier League zag na 21 minuten Jack Grealish al geblesseerd uitvallen. De Engelsman werd vervangen door de Belg Jérémy Doku. Zijn landgenoot Kevin de Bruyne vertolkte in de openingsfase een hoofdrol. De middenvelder liet eerst een grote kopkans nog onbenut, maar een paar minuten later schoot hij beheerst raak in de verre hoek. Manchester City had al na tien minuten de voorsprong te pakken, maar raakte die door de treffer van Mattsson dus kwijt.

Heel lang konden FC Kopenhagen en Mattsson echter niet genieten van de gelijkmaker. Manchester City ging alsnog met een voorsprong de rust in. Bernardo Silva kreeg de bal pardoes voor zijn voeten, maar etaleerde vervolgens zijn klasse door met een geniale voetbeweging Kamil Grabara te passeren: 1-2. De bezoekers gingen in de tweede helft op jacht naar meer doelpunten. De Bruyne was dicht bij zijn tweede, maar Grabara wist dit keer wel redding te brengen. De middenvelder mocht vlak voor tijd ook nog vanaf een veelbelovende positie aanleggen voor een vrije trap. Het Deense publiek hield z’n adem in, maar de inzet van De Bruyne werd opnieuw een prooi voor Grabara.

De doelman hield FC Kopenhagen in de wedstrijd, waardoor de huidige nummer drie van Denemarken met nog een klein beetje hoop leek toe te kunnen werken naar de return in het Etihad Stadium. Maar met een treffer diep in de blessuretijd lijkt Phil Foden al voor een voortijdige beslissing te hebben gezorgd.