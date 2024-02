'Meest stabiele Feyenoorder' aangewezen: 'Hij kan zomaar 42 miljoen opleveren'

Van alle spelers bij Feyenoord is het meest toe aan een stap hogerop, zo denkt Karim El Ahmadi. In de ogen van commentator Vincent Schildkamp zou de verdediger zelfs zo’n 42 miljoen euro kunnen opleveren. Vrijdag werd duidelijk dat Paris Saint-Germain de verrichtingen van de Slowaakse verdediger volgt.

Feyenoord zou een vertrek van Hancko, Mats Wieffer, Quilindschy Hartman en Santiago Giménez hebben tegengehouden. In de uitzending van Voetbalpraat wordt de vraag gesteld wie van het viertal het meest klaar is voor een stap hogerop. “Wieffer en Hartman zijn bezig om het EK te halen”, reageert El Ahmadi, die daarmee aangeeft dat de twee spelers er verstandig aan deden in Rotterdam te blijven. “Hancko heeft ook in Europa laten zien echt een goede speler te zijn. Dat is een speler die wel de volgende stap had kunnen maken.”

Schildkamp noemt Hancko ‘van allemaal de meest stabiele’. “Hartman gaat als een komeet, maar er zit ook weleens een mindere wedstrijd of helft tussen. Hancko is al een hele tijd heel stabiel. Maar basisspeler bij Paris Saint-Germain… Dat is een club die mikt op de top vier in de Champions League. Of dat nou zijn niveau is?”, vraagt hij zich evenwel af.

Hancko verlengde donderdag zijn contract in De Kuip tot medio 2028. Schildkamp snapt dat het daarmee niet gezegd is dat de verdediger nog jarenlang bij Feyenoord blijft. “Feyenoord doet het puur voor het geld. Er zal ook tekengeld en een forse salarisverhoging tegenover staan voor Hancko. Feyenoord durft nu aan de voorkant te investeren, in plaats van het te laten gebeuren dat er opeens een Premier League-club voor de deur staat. Wie weet legt een grote club straks een miljoen of 42 neer voor Hancko.”