Van Praag noemt 3 dingen die Beuker gaat verbeteren bij Ajax

Michael van Praag heeft veel vertrouwen in Marijn Beuker bij Ajax. Beuker startte op 1 januari officieel als Director of Football (een nieuwe functie die rechtstreeks onder die van de algemeen directeur valt, red.) bij de Amsterdammers. Van Praag, momenteel voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax) denkt dat Beuker belangrijk gaat zijn bij de heropbouw van de crisisclub.

“Het komt altijd weer goed met Ajax. Ik denk dat ze in de jeugd moeten beginnen met herbouwen. Er zitten nu ook wat jongens in het eerste”, begint Gerard van der Lem bij NH Radio Sportcafé, waar ook Van Praag aan tafel is geschoven. “Dat zie jij goed Gerard. Dat is ook precies de reden waarom Beuker nu bij Ajax zit”, zegt de 76-jarige Amsterdammer.

Van Praag geeft vervolgens uitleg over de functie van Beuker. Hij zou verantwoordelijk zijn voor het veranderen en verbeteren van de inhoud van de hele Ajax-school. “De organisatie, opleidingsmethoden, en scoutingsmethoden gaan verbeterd worden. Dat is belangrijk en dat is bij Ajax ook precies waar we nu naar aan het kijken zijn. Er is veel kritiek, maar Beuker is pas anderhalve maand bezig bij Ajax.”

Beuker baarde onlangs opzien met een grote ambitie.