Boadu landt met vlucht KL1250 op Schiphol en keert terug in Eredivisie

keert terug in de Eredivisie. FC Twente huurt de 23-jarige aanvaller voor de rest van het seizoen van AS Monaco, zo maakt De Telegraaf bekend. Het gaat om een overeenkomst zonder optie tot koop.

Waar Monaco aanvankelijk niet wilde meewerken aan een tijdelijk vertrek van Boadu, stemt de club nu alsnog in met een verhuur aan Twente. De spits is donderdagochtend met vlucht KL1250 vanuit Nice op Schiphol geland. Monaco verlangde volgens de krant aanvankelijk de hoofdprijs voor Boadu, die de afgelopen twee en een half jaar niet veel aan spelen is toegekomen.

Artikel gaat verder onder video

Boadu wordt bij Twente de vervanger van Manfred Ugalde, die kortgeleden voor een recordbedrag werd verkocht aan Spartak Moskou. In de Grolsch Veste wordt de spits de concurrent van Ricky van Wolfswinkel.

In de zomer van 2021 maakte Boadu voor ongeveer zeventien miljoen euro de overstap van AZ naar Monaco. In dienst van de club uit het op een na kleinste onafhankelijke land ter wereld speelde hij slechts 52 wedstrijden in de Ligue 1. Tien keer stond hij in de basis, 42 keer kwam hij als invaller binnen de lijnen. Hij maakte in twee en een half jaar tijd acht doelpunten in de Franse competitie.