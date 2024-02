Niet toegekende Ajax-treffer in Heerenveen krijgt mogelijk grote gevolgen: 'Gaan we zéker agenderen'

Het uiteindelijk niet toegekende 'doelpunt' dat Ajax zondag in Heerenveen dacht te maken leidt mogelijk alsnog tot het invoeren van een Hawk Eye-systeem dat in de toekomst uitsluitsel moet geven over dergelijke gevallen. Dat zegt Jan de Jong, de voorzitter van de Eredivisie CV, in een reactie op het omstreden moment tegenover De Telegraaf.

Ajax verkleinde in Friesland een 3-0 achterstand tot 3-2 en dacht in de absolute slotseconden een punt veilig te stellen toen Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz een bal van achter de doellijn leek weg te werken. Leek, want de dienstdoende grensrechter hield de vlag omlaag, waardoor de videoscheidsrechter in Zeist uitsluitsel moest geven. Die bekeek alle mogelijke beelden, maar moest uiteindelijk vaststellen dat er geen bewijs was dat de bal de doellijn volledig gepasseerd had, waardoor de Amsterdammers voor het eerst sinds de aanstelling van John van 't Schip een Eredivisiewedstrijd verloren.

Veel voetbalvolgers vinden het onbegrijpelijk dat er geen doellijntechnologie beschikbaar was waarmee feilloos had kunnen worden aangeven of er nou wel of niet sprake was van een doelpunt, helemaal toen Ajax kort na de wedstrijd een foto op social media plaatste waarop de bal wél over de lijn leek te zijn geweest. Het ontbreken van doellijntechnologie die dat had kunnen bevestigen is echter het gevolg van overleg tussen de KNVB, de ECV en de gezamenlijke clubs. "We zullen het zéker agenderen voor het volgende technisch directeuren-overleg", belooft De Jong tegenover de ochtendkrant. De kosten voor een Hawk Eye-systeem zouden vijf miljoen euro bedragen: "Ik ben aan het checken of dat het juiste bedrag is", zegt De Jong. "Maar het bedrag moet uiteindelijk worden opgehoest door de clubs. Om die reden hebben we nog niet zo lang geleden voor de eenvoudigere oplossing gekozen, dat links en rechts van de doellijn twee camera's staan, waarmee je met behulp van de VAR over het grootste deel van de discussiepunten volledig uitsluitsel moet kunnen geven."

Met het huidige systeem kon de afgelopen tijd al 'een aantal keer' worden vastgesteld of er nou gescoord was of niet, legt De Jong uit. Toch zullen er altijd momenten blijven waarop dit niet afdoende is. En dus zullen de clubs moeten overwegen of ze een extra uitgave willen doen om in de toekomst te voorkomen dat er op dergelijke wijze een streep door een mogelijk geldige treffer gaat. "Het implementeren van dit systeem is net zo duur als de implementatie van het VAR-systeem, inclusief de loonkosten die daarmee gepaard gaan", becijfert De Jong. "Het was veel te duur, dus besloten we destijds daar niet voor te kiezen."