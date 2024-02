Pascal Jansen kan bij recordkampioen de draad weer oppakken

Pascal Jansen maakt mogelijk een snelle rentree als trainer. De bij AZ ontslagen oefenmeester staat 'hoog op de lijst' van de Griekse topclub Olympiakos, zo meldt Gazzetta. Hij wordt zelfs 'in de komende dagen' verwacht in Griekenland om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Olympiakos.

Het zou opmerkelijk zijn als Jansen inderdaad al afreist naar Griekenland, want in de persoon van Carlos Carvalhal heeft Olympiakos al een trainer. Hij werd op 5 december 2023 aangesteld. Zijn baan hangt vanwege tegenvallende resultaten echter alweer aan een zijden draadje. Hij won vier van zijn acht competitieduels en werd uitgeschakeld in de beker. Wel won hij de laatste groepswedstrijd in de Europa League van TSC (5-2) en bekert Olympiakos door in de Conference League.

Olympiakos, met 47 titels de recordkampioen van Griekenland, staat momenteel op de vierde plek in de Super League. De achterstand op koploper PAOK is negen punten, al kreeg Olympiakos één strafpunt vanwege ongeregeldheden in een duel met Panathinaikos. Naar verluidt ziet Olympiakos in Carvalhal niet de man die de club op de lange termijn vooruit gaat helpen, waardoor Jansen in beeld is gekomen.

Jansen werd op 17 januari ontslagen bij AZ. Kort na zijn vertrek bij AZ meldde Fabrizio Romano al dat veel clubs 'overwegen' met Jansen in zee te gaan en dat hij enkele clubs al heeft afgeslagen.