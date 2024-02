Schendelaar bevestigt topvorm in IJsselderby: Victor Edvardsen kan wel huilen

heeft in de IJsselderby tussen zijn club PEC Zwolle en Go Ahead Eagles zijn topvorm nog maar eens onderstreept. De 23-jarige doelman veroorzaakte vroeg in het duel een strafschop, maar ranselde de inzet van vervolgens uit zijn rechterhoek.

Al na zes minuten spelen wees scheidsrechter Dennis Higler naar de stip. Schendelaar kwam even daarvoor in aanraking met Oliver Edvardsen, die dankbaar naar de grond ging. Zijn naamgenoot Victor Edvardsen zette zich vervolgens achter het buitenkansje vanaf elf meter, maar zag tot zijn ontzetting dat zijn lage schot in de rechterhoek een prooi was voor Schendelaar.

