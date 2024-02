PEC-icoon Van Polen duikt op in fraai lijstje met Thomas Müller en Koke

PEC Zwolle-verdediger behoort tot de meest clubtrouwe spelers in de wereld. Het Zwitserse databureau CIES keek ter ere van Valentijnsdag naar zestig verschillende competities wereldwijd en concludeert dat de 38-jarige aanvoerder van de Blauwvingers thuishoort in een fraai lijstje waarin ook plaats is voor grote namen als (Bayern München) en Koke (volledige naam , Atlético Madrid).

Van Polen is bezig aan zijn zeventiende seizoen in Zwolle. De club nam hem in 2007 transfervrij over van Vitesse, afgelopen zondag speelde hij zijn 500ste wedstrijd in het blauw-wit, uitgerekend in de derby tegen Go Ahead Eagles (1-1). Ondanks zijn leeftijd stond Van Polen dit seizoen slechts één keer niet aan de aftrap in een Eredivisieduel van PEC, wat aantoont dat hij nog lang niet versleten is. Hans Kraay junior wist eerder op de zondag in Goedemorgen Eredivisie zelfs te melden dat Van Polen zijn komende zomer aflopende contract met een extra seizoen gaat verlengen.

Met zijn zeventien seizoenen is Van Polen echter nog geen recordhouder. Die eer is voorbehouden aan doelman Igor Akinfeev (CSKA Moskou), een naam die vooral veel Football Manager-spelers een glimlach zal bezorgen. De 37-jarige sluitpost is bezig aan zijn 21ste seizoen in dienst van de club. Van Polen vinden we terug op een gedeelde vijfde plaats.

Daarmee laat hij onder meer Müller achter zich. De Duitser, die ooit onder Louis van Gaal doorbrak bij Bayern München, is bezig aan zijn zestiende seizoen als speler van Der Rekordmeister. Daaronder vinden we de naam van Atlético Madrid-captain Koke, die bezig is aan zijn vijftiende seizoen in dienst van de Rojiblancos. Op gelijke hoogte met de Spanjaard staat ook de tweede Eredivisiespeler in de lijst: Mark van der Maarel (FC Utrecht).