PSV zorgt voor tranen bij voetbalfans met video voor wedstrijd tegen Borussia Dortmund

PSV draait warm voor de Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund. In een bijzondere video op de socialmediakanalen wordt vooruitgeblikt op het duel van dinsdagavond.

In de video gaat een PSV-supporter op bezoek bij zijn bejaarde vader, die steeds minder spraakzaam is. Van de thuiszorg krijgt de PSV-supporter te horen dat het slecht gaat met zijn vader. Toch wordt de vader weer spraakzaam als zijn zoon hem vertelt over het huidige PSV, en de vader herinneringen ophaalt aan het PSV dat in 1988 de Europacup I won.

De vader weet de nodige details op te lepelen over het succesvolle team van Guus Hiddink, terwijl zijn zoon hem probeert te overtuigen dat het huidige PSV ook over veel kwaliteit beschikt. Aan het eind van de video toont hij twee kaartjes voor de wedstrijd van dinsdagavond, die om 21.00 uur begint in het Philips Stadion.

Verschillende voetbalfans laten weten onder de indruk te zijn van de video. "Tranen in mijn ogen! Mooi gedaan, PSV", klinkt het bijvoorbeeld. "Kippenvel!", schrijft een andere fan.