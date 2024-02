Van der Gijp tipt Koeman: 'Daar moeten we toch aan gaan denken, om hem naast Van Dijk te zetten'

Ronald Koeman moet serieus overwegen om in het Nederlands elftal naast Virgil van Dijk neer te zetten. Dat vindt René van der Gijp althans. Schouten is van nature een middenvelder, maar maakt dit seizoen bij PSV ook veel indruk in de rol van centrale verdediger.

De Eindhovenaren speelden op 3 december jongstleden de topper tegen Feyenoord en Peter Bosz verbaasde die middag in Rotterdam-Zuid vriend en vijand door in zijn achterhoede een plekje in te ruimen voor Schouten. De middenvelder verruilde Bologna afgelopen zomer voor PSV en maakte in zijn eerste maanden meteen veel indruk, maar moest het in De Kuip op een andere positie laten zien. Daar maakte Schouten in de thuiswedstrijd tegen Rangers FC in de voorronde van de Champions League weliswaar ook al zijn opwachting, maar dat was toen alweer even geleden.

De tweevoudig Oranje-international vulde de rol van centrale verdediger tegen Feyenoord uitstekend in. Diens optreden smaakte Bosz naar meer en de PSV-trainer besloot om hem vaker achterin te posteren. Dat gebeurde in de uitwedstrijd tegen AZ (0-4), maar ook afgelopen dinsdag in het heenduel met Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. “Omdat we gaan proberen voetballend het verschil te maken. Dan heb je met Schouten achterop een extra wapen”, verklaarde Bosz voor de camera van Ziggo Sport zijn keuze.

Schouten liet zien ook op het hoogste niveau prima als centrale verdediger uit de voeten te kunnen. Dat is Van der Gijp niet onopgemerkt gebleven. “Daar moeten we toch aan gaan denken, om die Schouten gewoon naast Van Dijk te gaan zetten”, zei de voormalig profvoetballer woensdagavond in Vandaag Inside. “Hij is echt een opbouwer, hè. Hij deed het echt goed gisteren (dinsdagavond, red.).” Of Koeman Schouten ook als optie voor het hart van de defensie ziet, zal moeten blijken. De bondscoach heeft op die positie voldoende opties. Naast Virgil van Dijk kunnen ook Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Micky van de Ven, Sven Botman en Lutsharel Geertruida daar allemaal uit de voeten. Schouten droeg tot op heden twee keer het shirt van het Nederlands elftal.