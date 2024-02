Eén schitterende bevlieging voldoende om PEC Zwolle - Almere City te beslissen

Eén bevlieging van clubtopscorer was zaterdagavond voldoende om Almere City de drie punten te bezorgen op bezoek bij PEC Zwolle. In een verder weinig hoogstaand duel haalde de Franse aanvaller twintig minuten voor tijd schitterend uit van een meter of twintig, waardoor de ploeg van Alex Pastoor met de volle buit terugkeert naar Flevoland.

Beide teams bewezen al in dit kalenderjaar lastig te kloppen en dat bleek dan ook uit het spelbeeld in het eerste bedrijf. Kansen waren er niet te bespeuren. Almere-trainer Pastoor had zijn defensieve zaakjes andermaal goed op orde, waardoor PEC niet in staat was om voor eigen publiek tot vermaak te komen. Davy van den Berg kwam met een mooi schot uit de tweede lijn nog het dichtst bij. Almere was aanvallend nog minder creatief. Het was op slag van rust te danken aan de Franse huurling Yoann Cathline dat het volle uitvak een kon opveren. Met een mooie solo wist hij Jochem Ritmeester van de Kamp vrij voor goal te zetten, maar de rechtermiddenvelder durfde zelf de trekker niet over te halen. Het was treffend voor de aanvallende onmacht van beide partijen.

Artikel gaat verder onder video

Met handhaving voor beide teams glorend aan de horizon, moest spektakel in de tweede helft de eerste doen vergeten. Al snel had de nul van het scorebord kunnen gaan. Goed doorzetten van Ritmeester van de Kamp gaf de middenvelder de kans om zelf uit te halen. Zwolle-goalie Jasper Schendelaar moest voor het eerst in dit duel na 47 minuten zijn handen achter de bal zetten. Namens Zwolle was Lennart Thy tien minuten later gevaarlijk, maar de Duitse spits liet alleen het zijnet trillen. Dat deed zijn collega-spits Robinet aan de overzijde toch beter. Na 70 minuten gespeeld te hebben was het lelijke spelbeeld van voor de rust weer helemaal terug, totdat de Fransman vanaf een meter of 20 subliem uithaalde en daarmee de 0-1 op het bord zette. Een doelpunt om in te lijsten en na het laatste fluitsignaal ook om te koesteren.

Zwolle kon na de openingstreffer aanvallend, als in de hele wedstrijd, geen vuist maken. Typerend was dat juist verdediger Sam Kersten het gevaarlijkst werd, maar zijn aanvallende handelen was te traag om Almere-doelman Nordin Bakker te verontrusten. Het leidde tot alweer de negende clean sheet voor Bakker en dus drie hele belangrijke punten in de strijd om handhaving in de Eredivisie voor Almere. Deze driepunter bracht ze op gelijke hoogte met de Zwollenaren.

PEC mag volgende week andermaal thuis aantreden. Er wacht een pittig onderonsje, koploper PSV komt dan op bezoek. Almere City kan ook thuis zijn borst nat gaan maken. Runner-up Feyenoord komt voor het eerst in Almere op bezoek. Peer Koopmeiners, Stije Resink en Jamie Jacobs zullen dat duel missen nadat ze deze avond tegen hun vijfde gele kaart aanliepen.