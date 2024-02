Slot geeft eerste update over Timber: 'Hij weet niet waar hij is of wat de uitslag was'

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft een eerste update gegeven over de blessure van . De middenvelder kreeg in de blessuretijd van de kwartfinale van de KNVB Beker tegen AZ (2-0 winst) van dichtbij een snoeiharde bal van teamgenoot Igor Paixão vol in het gezicht en kampt met een zware hersenschudding, zo bevestigt zijn trainer.

"Hij ligt nog apart in een ruimte", vertelt Slot voor de camera's van ESPN. "Hij is wel bij kennis, maar het is nog niet zo dat hij op dit moment weet wat de uitslag is of waar hij is. Dus: bij kennis, maar een zware hersenschudding." Verslaggever Hans Kraay junior vraagt voorzichtig of er niet gevreesd moet worden voor 'iets ergers', maar daarop kan Slot vooralsnog ontkennend antwoorden: "Er is op dit moment geen aanleiding om daar vanuit te gaan, nee. Men verwacht dat het een hersenschudding is."

Dat is dan nog 'redelijk positief', concludeert Kraay, gezien het feit dat Timber het veld per brancard moest verlaten. Dat beaamt Slot: "Ja, dat klopt, Hans. Dan ben je als je naar binnen gaat heel nieuwsgierig of hij weer bij kennis is. Maar wat ik net schets, dat is natuurlijk niet fijn, dat is duidelijk."

Net als afgelopen zondag in competitieverband was Feyenoord nu ook in de beker te sterk voor Slots vorige werkgever AZ; na de 0-1 in Alkmaar werd het woensdag 2-0 in Rotterdam. Slot zag tot zijn tevredenheid dat het spel van zijn elftal, waarover hij zondag nog 'verre van tevreden' was, vier dagen later een stuk verzorgder was. "Ik vind dat we veel beter hoog druk hebben gezet, en ik vind dat we aan de bal ook wel net ietsje beter waren", zegt de trainer lachend. Daar speelt het thuisvoordeel ook in mee, denkt Slot: "Thuis en uit, dat is over het algemeen wel een groot verschil voor heel veel clubs."