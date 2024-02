Slot grijpt in en kondigt wijziging aan bij Feyenoord: 'Dat wil ik niet, nee'

Feyenoord-trainer Arne Slot gaat zijn middenveld omgooien voor de tweede confrontatie met AZ in vier dagen tijd. Waar in het competitieduel van afgelopen zondag nog basisplaatsen waren weggelegd voor , Quinten Timber en Mats Wieffer, zal de regerend landskampioen woensdag in de kwartfinale van de KNVB Beker met minimaal een wijziging aantreden.

In Alkmaar pakte Feyenoord zondag drie belangrijke punten in de strijd om plek twee in de competitie, maar Slot was 'verre van tevreden' met het spel aan de bal van zijn elftal. De trainer krijgt op de persconferentie van dinsdag de vraag of hij aan bovengenoemd trio vasthoudt: "Dat zou kunnen, maar de vraag is of ik dat zou willen. En dat wil ik niet, nee", aldus Slot.

Ten opzichte van het competitieduel lijkt Calvin Stengs, die zondag als rechtsbuiten aan de aftrap stond, een linie naar achteren gehaald te worden. Dat gaat dan weer ten koste van Zerrouki: "Ramiz kan die positie heel goed invullen, maar met hem ten opzichte van Stengs lever je op het middenveld wel creativiteit in", doceert Slot. Stengs is overigens niet geheel okselfris, maar Slot kon melden dat de speler de dinsdagtraining in ieder geval goed had doorstaan.

Met de naderende terugkeer van Stengs op het middenveld ontstaat er rechts voorin dus weer een vacature. Alireza Jahanbakhsh is nog afwezig vanwege deelname aan de Azië Cup met Iran, Slot wil nog niet prijsgeven of hij in het bekerduel gaat kiezen voor Yankuba Minteh, Luka Ivanusec, Igor Paixão (die in Alkmaar op de linkerflank startte) of mogelijk zelfs Ondrej Lingr of Leo Sauer, die eventueel ook op de rechterflank uit de voeten kunnen: "We zijn nog op zoek naar de ideale invulling van de rechtsbuitenspositie."