Slot rekent zich nog niet rijk tegen FC Groningen: 'Zo benaderen we de wedstrijden ook niet'

Coach Arne Slot werkt met een positief gevoel toe naar de wedstrijd in de halve finale van de beker tegen FC Groningen. De coach van Feyenoord was afgelopen zondag nog afwezig, maar zit inmiddels weer in de dug-out. Slot legt uit dat een tegenstander als FC Groningen nooit onderschat mag worden in De Kuip.

Na een ziektegeval is de 45-jarige manager weer terug op de bank bij Feyenoord. “De mensen hebben mij anderhalve maand zien hoesten, dat zullen ze nog steeds zien”, opent Slot voorafgaand aan de wedstrijd bij ESPN. Assistent-trainers John de Wolf en Sipke Hulshoff namen afgelopen zondag de honneurs waar in Almere, waar Feyenoord met 0-2 won.

Santiago Giménez is geschorst, dus zal Ayase Ueda plaatsnemen in de spitspositie. Slot reageert op de kritiek die er op hem is. “Dat zal ook met de speelminuten te maken hebben. Het moment dat hij die speelminuten heeft lijkt hij een beetje tegen die goal aan te hikken, want het is een échte doelpuntenmaker. Tuurlijk probeer je doelpuntenmakers completer te maken in het meespelen, in het druk zetten, maar in de basis is het een doelpuntenmaker.” Ueda heeft ook analisten Karim El Ahmadi en Kees Kwakman nog niet overtuigd.

De coach van Feyenoord onderschat de tegenstander in de halve finale absoluut niet, zo laat hij weten. “Wij weten ook hoeveel moeite ons dat kost om te winnen, ook bijvoorbeeld thuis tegen Volendam, ook vorig seizoen wonnen we pas in de 89e minuut van Groningen, terwijl zij met tien man stonden. Je wint niet zomaar wedstrijden, zo benaderen we de wedstrijden ook niet, maar we hebben wel heel veel vertrouwen, dat is duidelijk.”