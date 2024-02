Stadioneigenaar ziet maar één mogelijke uitkomst voor Vitesse: 'Had groot debacle kunnen voorkomen'

Michael van de Kuit, de eigenaar van Stadion GelreDome en lid van de raad van adives van Vitesse, ziet maar één mogelijke uitkomst na de laatste ontwikkelingen rond de Arnhemse Eredivisionist. De club kreeg woensdag te horen dat de licentiecommissie van de KNVB een streep zet door de Amerikaanse overnameplannen, Van de Kuit stelt dat dat 'debacle' had kunnen worden voorkomen en pleit voor het vertrek van algemeen directeur Peter Rovers.

In gesprek met De Telegraaf stelt Van de Kuit onomwonden dat hij 'binnen drie dagen' in de gaten had dat Coley Parry, die met zijn Common Group eigenaar van Vitesse wilde worden, een 'luchtfietser' was die 'zelf niet vermogend is en het geld van een ander investeert'. "Dan zou het bestuur van Vitesse met alle kennis, die ze hebben van dit dossier, dit toch ook moeten weten. Dan is het tegen beter weten in doorgaan. Het had een groot debacle kunnen voorkomen als ze zelf eerder deze conclusie hadden getrokken", meent Van de Kuit.

Wat de stadioneigenaar betreft moet de algemeen directeur dus zo spoedig mogelijk van het toneel verdwijnen: "Er is maar één mogelijke uitkomst en dat is dat Peter Rovers vandaag nog terugtreedt als algemeen directeur. Die heeft anderhalf jaar aan een dood paard getrokken en is tegen beter weten in maar doorgegaan. Dat is hem kwalijk te nemen." Verderop in het vraaggesprek verduidelijkt Van de Kuit: "Ik vind het stuntelig gedrag van een professionele club en dat moet Rovers zich aantrekken. Hij heeft vertrouwen gehad in de transactie. Die heeft hij niet kunnen afronden en nu moet hij in de spiegel kijken en de conclusie trekken, dat hij niet de juiste man op de juiste plek is."

Van de Kuit stelt dat Vitesse wat hem betreft meteen een streep door de overnameplannen van Parry moet zetten en dus niet een beroep bij de licentiecommissie daarover zou moeten afwachten. Voor dit moment is er wat hem betreft 'crisisberaad' nodig, waarbij het niet helpt dat Peter van Bussel, de voorzitter van de Raad van Comissarissen en het stichtingsbestuur van Vitesse) op skivakantie is. "Die zal nu wel snel terugkeren van skivakantie, neem ik aan, nu de club zo in crisis is. Wie zit er namens Vitesse op dit moment? Dat is Peter die aan het skiën is en Peter, die anderhalf jaar aan een dood paard heeft staan trekken. Ik zou een interim-manager aanstellen met veel kennis van zaken, die weet hoe je een situatie als deze moet managen", aldus Van de Kuit.