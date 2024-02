Valentijn Driessen had zich niet kunnen voorstellen dat John van ’t Schip had aangewezen als tijdelijke nieuwe aanvoerder. Ajax bracht vrijdag het slechte nieuws dat voorlopig aan de kant staat met een hamstringblessure, waardoor de aanvoerdersband de komende wedstrijden door iemand anders gedragen moet worden. Henderson werd naar voren geschoven als ideale vervanger, maar Van ’t Schip kiest voor .

De blessure van Bergwijn is ‘echt wel een aderlating’ voor Ajax, zegt Driessen in Kick-off Eredivisie op de website van De Telegraaf. De aanvaller keerde vorige week in de topper tegen PSV juist nog terug van een kleine blessure, die hem een week eerder op bezoek bij Heracles Almelo aan de kant hield. “De aanvoerder Bergwijn ben ik niet zo weg van, maar de speler Bergwijn is voor Ajax natuurlijk een uitstekende speler. International, vier goals volgens mij en zeven assists in zestien wedstrijden (zeven doelpunten en vier assists, red.). Dat zijn echt wel acceptabele aantallen”, stelt Driessen, in een voor Bergwijn zeker niet ‘aller gelukkigst’ seizoen.

Door de blessure van Bergwijn moest Van ’t Schip dus een tijdelijke nieuwe aanvoerder aanwijzen. Ajax-fans gingen er vanuit dat Henderson na zijn komst al meteen zou worden benoemd tot captain, maar Van ’t Schip vertelde tijdens diens presentatie in de Johan Cruijff ArenA dat de band bij Bergwijn om de arm zou blijven zitten. Henderson leek ook nu een belangrijke kanshebber, maar de interim-hoofdtrainer kiest voor Berghuis. Driessen had ook voor hem gekozen. “Wie het nu gaat worden? Ik denk toch Berghuis”, zei de verslaggever vrijdag al. “Hij was al de nummer twee, dus in feite zou je moeten zeggen: daar houd ik gewoon aan vast. Dan kun je als nummer drie altijd nog voor Henderson kiezen. Maar ik kan me niet voorstellen dat je na negentig minuten niks doen aanvoerder van Ajax kunt worden.”

Henderson debuteerde vorige week in de thuiswedstrijd tegen PSV in het wit-rood-wit. De Engelsman deed meteen negentig minuten mee en prompt lag het bij Ajax een stuk minder open. Henderson was verbaal aanwezig en zette het direct neer. Driessen had echter vooral in balbezit meer verwacht van de voormalig Liverpool-aanvoerder.