Van der Gijp zet Studio Voetbal meteen uit na belachelijke uitspraak over Ajax

René van der Gijp heeft de uitzending van Studio Voetbal van afgelopen zondag direct uitgezet na een opvallende suggestie van Arno Vermeulen over Ajax. De commentator en chef voetbal van de NOS betoogde in de talkshow dat Thomas Tuchel weleens zou kunnen worden aangesteld als opvolger van John van 't Schip, tot verbijstering van Van der Gijp.

In Vandaag Inside bespreekt Van der Gijp maandagavond de praatprogramma's van de dag daarvoor. "Je weet, ik ben een fan van talkshows, maar het zat mij eigenlijk een beetje tegen gisteravond", steekt de oud-voetballer van wal. "Eerst keek ik naar Studio Voetbal, maar dan komt Arno Vermeulen aan het woord en die gaat tien minuten zitten wauwelen dat Thomas Tuchel trainer van Ajax moet worden. Dus ja, ik heb dat afgezet. Naar die onzin ga ik echt niet zitten luisteren."

Vermeulen opperde serieus dat de huidige trainer van Bayern München 'geïnteresseerd' zou zijn om bij Ajax in dienst te treden. Bovendien zou de oud-trainer van onder meer Paris Saint-Germain en Chelsea 'een enorme voorliefde' voor Nederland hebben: "Die ging vroeger al alle weekenden naar Amsterdam, dat helpt toch." Het feit dat de Duitser een astronomisch salaris opstrijkt in München is wat Vermeulen betreft ook niet onoverkomelijk: "Dat is een kwestie van of hij wil. Deze man heeft zoveel geld verdiend, dat zal niet echt meer uitmaken."

De suggestie van Vermeulen werd door Pierre van Hooijdonk overigens direct afgeschoten: "Ik denk dat je wel één ding vergeet. Tuchel zou te allen tijde geïnteresseerd zijn geweest in Ajax. Maar dat was het Ajax van een paar jaar geleden, dat Champions League speelde. Maar het Ajax van nu... In Europa kijken ze ook." Rafael van de Vaart had even eerder al opzien gebaard door de naam van Ruud van Nistelrooij op tafel te gooien.