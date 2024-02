Van Hanegem snapt spijkerharde kritiek op analist niet: ‘Dan denk ik: ben je wel goed bij je hoofd’

Willem van Hanegem begrijpt weinig van de kritiek die Marco van Basten te verduren krijgt als analist. De oud-voetballer is dit seizoen al een aantal keer negatief in het nieuws verschenen wegens kritische uitlatingen over Ajax.

In een video-item van Ziggo Sport over het programma Tussen de Palen springt Van Hanegem in de bres voor de voormalig topspits. “Marco van Basten is natuurlijk een geweldige speler geweest”, begint De Kromme. “Daarom begrijp ik ook niet dat mensen zich druk maken als hij iets zegt tegen een speler.”

Met name Brian Brobbey kreeg dit seizoen te maken met spijkerharde oordelen van Van Basten. De analist sprak zich dan bijvoorbeeld tijdens Rondo uit over de voetballende kwaliteiten van de Ajax-spits. Velen vonden die kritiek te zwaar. “Dan denk ik: ben je wel goed bij je hoofd. Wees blij dat zo'n iemand iets over je zegt of waar je aan moet werken. Ik heb het gevoel dat ze niet goed bij hun hoofd zijn, die er dan overheen vallen”, hekelt de ras-Feyenoorder.

Van Hanegem geeft aan dat hij regelmatig aan de buis gekluisterd zit als Van Basten zijn opwachting maakt bij Rondo. “Als ik nu kijk naar jullie, kijk ik ook voor hem en dat meen ik. Omdat hij nog wat durft te zeggen, waar je wat aan hebt ook. Niet alleen maar zeggen: 'dat is niks.' Nee, hij zegt er nog wat over. Daar kan je toch heel veel mee doen”, is De Kromme van mening.