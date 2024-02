'Ik heb lang genoeg op de bank gezeten bij Feyenoord, het was moeilijk'

staat voor zijn eerste wedstrijd als basisspeler voor Feyenoord in vier maanden tijd. De vervanger van Justin Bijlow neemt woensdagavond plaats onder de lat in de bekerwedstrijd tegen AZ. In gesprek met De Telegraaf blikt hij alvast vooruit op het duel van woensdagavond.

Wellenreuther begon het seizoen als eerste keeper, omdat Bijlow kampte met een polsblessure. In oktober was Bijlow hersteld en keerde Wellenreuther terug op de bank. Nu de eerste keus van Arne Slot weer geblesseerd is, mag Wellenreuther weer minuten maken. Met alle begrip voor de situatie van Bijlow zegt hij dat zijn reserverol ‘lang genoeg heeft geduurd’.

Artikel gaat verder onder video

“Het was voor mij moeilijk om na een goede periode toch weer naar de bank te moeten”, erkent de Duitse doelman. “Ik ken mijn situatie en dat moet ik ook accepteren. Ik werk hard, houd ritme en blijf heel gefocust. Op die manier dwing je het vanzelf af om weer te mogen spelen.”

Zondag moest Wellenreuther in de eerste helft invallen in de competitiewedstrijd tegen AZ (0-1 zege). Hij merkte in het AFAS Stadion veel steun vanuit het uitvak. “Ik ben best trots op onze supporters. In uitwedstrijden is het nooit stil in het uitvak, ze laten zich altijd horen voor de ploeg. Maar thuis, zoals nu weer tegen AZ, is het helemáál geweldig om voor hen te spelen. Dat geeft ons echt meer kans.”