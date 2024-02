Kieft kritisch op één Feyenoord-speler: 'Ik vind Jan Boskamp heel aardig, maar..."

Wim Kieft is na de eerste helft van de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma nog niet overtuigd van de kwaliteiten van spits . De Japanner kreeg bij absentie van topscorer Santiago Giménez, die door een kuitblessure slechts als invaller in actie zou kunnen komen, de kans om zich weer eens in de punt van de aanval laten zien. In het eerste bedrijf kwam hij echter weinig in het stuk voor.

Feyenoord en Roma leken op weg naar een doelpuntloos eerste bedrijf, maar dat was buiten Igor Paixão gerekend. De Braziliaanse rechtsbuiten kopte op slag van rust de 1-0 achter Roma-keeper Mile Svilar, na een heerlijke voorzet van linksback Quilindschy Hartman. Kieft is in de rust vooral positief over doelman Timon Wellenreuther.

De Duitse vervanger van de - opnieuw - geblesseerd geraakte eerste keus Justin Bijlow hield de thuisploeg tegen de Romeinen op de been met een zeer knappe redding op een afstandsschot van Leandro Paredes. De doelman wist nog net een paar vingers tegen de bal te krijgen, waardoor het speeltuig via de lat over het doel ging. "Die heeft het vorig seizoen ook uitstekend gedaan hoor", stipt Dick Advocaat aan. "Dat is gewoon een goeie keeper hoor", stelt de trainer dan ook. Kieft analyseert de redding op het schot van Paredes: "Wat hij ook heel goed doet in zo'n situatie: hij staat gewoon een paar meter voor zijn goal. Dan verklein je de goal natuurlijk behoorlijk. En hij is ook vrij goed in het meedenken."

Ueda viel Kieft echter tegen in het eerste bedrijf: "Ik heb heel veel vertrouwen in Jan Boskamp", begint de voormalig spits. Ras-Feyenoorder Boskamp geeft als kenner van het Belgische voetbal regelmatig hoofd op over de kwaliteiten van de Japanner, die voor zijn komst naar Rotterdam-Zuid indruk maakte in het shirt van Cercle Brugge. "En ik vind Boskamp heel aardig, dus ik geef hem het voordeel van de twijfel", vervolgt Kieft. "Maar die spits... ik heb het nog niet gezien."