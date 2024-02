Wytse van der Goot begint interview met uiterst pijnlijke vraag aan Thijs Dallinga

debuteerde in november vorig jaar in het Nederlands elftal, maar met de indrukwekkende vorm die onder anderen Brian Brobbey en Joshua Zirkzee op dit moment etaleren en de terugkeer van Memphis Depay lijkt het EK van aankomende zomer ver weg voor de spits van Toulouse. Dallinga is zich ervan bewust dat de aandacht rondom zijn persoon de laatste weken minder groot is.

Dallinga staat maandagavond via een liveverbinding presentator Wytse van der Goot van het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport te woord. Van der Goot begint het interview met een pijnlijke constatering en vraag aan de spits: “Jij viel tijdens de laatste interland van Oranje tegen Gibraltar in, maar toch wordt je naam weinig genoemd in de huidige spitsendiscussie: hoe kijk je daar tegenaan?”

Artikel gaat verder onder video

“Dat klopt. Dat kenmerkt de voetbalmedia ook qua media, denk ik. De afgelopen weken ben ik iets minder in beeld geweest, omdat ik een aantal wedstrijden niet gescoord heb”, antwoordt Dallinga. De midvoor was dit seizoen in 28 officiële wedstrijden voor Toulouse goed voor 11 doelpunten en 2 assists. Hij wist afgelopen weekend te scoren in het uitduel met Stade Reims (2-3 winst). In de zeven wedstrijden daarvoor was hij echter alleen trefzeker tegen vijfdedivisionist Chambéry.

“Je weet dan dat als andere jongens het op dat moment wel goed doen of scoren, het die kant opschuift. Ik raak daar niet zo van in de war. Dat is nu eenmaal hoe opportunistisch de voetbalwereld is”, beseft Dallinga. De spits spreekt van ‘een heel wisselvallig seizoen’ met Toulouse, dat na twintig speelrondes twaalfde staat in de Ligue 1. “De resultaten zijn wisselvallig. We doen het goed in de Europa League, maar in de competitie gaat het een stuk minder. Afgelopen weekend hebben we wel weer een belangrijke wedstrijd gewonnen. Hopelijk kunnen we die lijn een beetje doortrekken en kan ik mijn niveau ook weer oppakken.”