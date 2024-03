Witte rook uit Amsterdam: Hato drie jaar langer verbonden aan Ajax

Ajax heeft een overeenstemming bereikt met verdediger over een contract tot medio 2028, zo meldt Voetbal International. In de nieuwe verbintenis van de 18-jarige enkelvoudig Oranje-international is bovendien geen gelimiteerde transfersom opgenomen, weet journalist Tim van Duijn namens het weekblad te vertellen.

"Niet dat er nog twijfels over waren, maar: nieuw contract Jorrel Hato tot 2028 helemaal rond", schrijft Van Duijn dinsdagochtend op X. De signalen uit Amsterdam wezen de afgelopen tijd inderdaad op een contractverlenging voor de zelfopgeleide verdediger, die daar zelf ook naar hintte in gesprek met De Telegraaf: "Ik ben pas 18 jaar en dit seizoen is pas mijn eerste echte Eredivisie-seizoen als basisspeler. Ik weet dat ik hier nog genoeg kan leren”, liet Hato onder meer optekenen tegenover de ochtendkrant.

In het nieuwe contract van Hato wordt bovendien geen gelimiteerde afkoopsom opgenomen, weet Van Duijn. "Dus Ajax kan gewoon de hoofdprijs vragen als er een club komt", stipt de journalist aan. De afgelopen maanden werd ook duidelijk dat Hato er in het buitenland goed opstaat. Vanuit Engeland zouden onder meer Arsenal en Chelsea belangstelling hebben getoond, terwijl ook de Duitse grootmachten Bayern München en Borussia Dortmund de verdediger op de korrel zouden hebben.

Op 11 januari 2023 debuteerde Hato op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Ajax. Toenmalig trainer Alfred Schreuder gunde het jeugdproduct een invalbeurt in de gewonnen bekerwedstrijd bij FC Den Bosch (0-2), waarin bijvoorbeeld ook Olivier Aertssen en Christian Rasmussen speelminuten gegund waren. Een maand later volgde zijn Eredivisiedebuut op bezoek bij SC Cambuur (0-5), toen John Heitinga het stokje inmiddels had overgenomen van Schreuder. Onder de voormalig verdediger veroverde Hato een basisplaats, die hij ook onder Maurice Steijn en John van 't Schip niet meer zou afstaan. In november 2023, vier maanden voor zijn achttiende verjaardag, volgde een volgende hoogtepunt in zijn loopbaan toen bondscoach Ronald Koeman Hato liet debuteren in het Nederlands elftal in het EK-kwalificatieduel bij Gibraltar (0-6).

Update 16:01: Ajax maakt contractverlenging Hato wereldkundig

Geen verrassing meer, maar nu is het ook écht in kannen en kruiken: Hato heeft bij Ajax zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2028. Dat maken de Amsterdammers dinsdagmiddag bekend. Het oude contract van de net 18-jarige verdediger liep tot volgend jaar zomer.