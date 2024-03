Voor Ajax komt de interlandperiode niet zo slecht uit. Meerdere spelers die in de lappenmand zitten, kunnen werken aan hun herstel. Toch heeft trainer John van ’t Schip in de eerstvolgende wedstrijd tegen PEC Zwolle nog verre van een fitte selectie.

Van ’t Schip verwacht na de interlandperiode nog niet meteen te kunnen beschikken over Brobbey. “Brian is buiten aan het trainen met de fysio’s, maar dat zijn meer loopoefeningen”, zegt hij tegen Ajax TV. “Ik denk dat hij er in de eerste week zeker nog niet bij is. Alles wat hij eerder kan doen, is meegenomen. Je moet heel voorzichtig zijn met een hamstringblessure. Gelukkig was dit niet een hele grote blessure, waardoor hij relatief snel terug kan zijn."

Ook zal Steven Berghuis waarschijnlijk ontbreken in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle van zondag. “Het duurt lang. Hij heeft nog steeds last van zijn rug en knie, dus we moeten even afwachten”, verklaart Van ’t Schip. “Nee, ik verwacht hem er niet bij tegen PEC. Hij is nog niet aan het trainen met de groep. Het kan misschien ook in één keer wel crescendo gaan, maar dat is nu nog niet het geval.”

Steven Bergwijn en Mika Godts maken het fysiek goed, terwijl Josip Sutalo in Kroatië herstelt van een blessure die hij opliep in de verloren uitwedstrijd tegen Aston Villa in de Conference League. “Hij meldt zich morgen (dinsdag, red.) of woensdag weer. Het is geen makkelijk jaar, ook voor hem niet. Hij kan nu even in zijn eigen omgeving werken aan zijn herstel. In hoeverre hij voor ons beschikbaar is, weten we woensdag of donderdag.”

