Ajax-speler zwaar aangeslagen na debuut: ‘Hoorde van hun dat ik het Ajax-niveau niet had’

Sivert Mannsverk kende een loodzware start bij Ajax. De middenvelder, die vorige zomer door de inmiddels vertrokken Sven Mislintat naar Amsterdam werd gehaald, moest het direct ontgelden in zijn eerste weken bij de club. Na een dramatisch debuut tegen FC Twente kreeg de Noor de volle laag.

Mannsverk werd door Maurice Steijn, die net als Mislintat al enige tijd is vertrokken bij Ajax, voor de leeuwen gegooid in de uitwedstrijd tegen FC Twente (3-1 nederlaag). Na 45 minuten had de oefenmeester genoeg gezien en slachtofferde de 21-jarige middenvelder. De kritiek die Mannsverk in de dagen, zo niet maanden erna kreeg, bleek gigantisch.

Artikel gaat verder onder video

“Ik wilde juist laten zien waar ik toe in staat was. Dan hoorde ik, ook van vrienden die nieuwsgierig waren naar de reacties, dat ik het niveau niet had”, zegt Mannsverk tegenover het Algemeen Dagblad. Daarbij komt dat de Noor tegen FC Twente speelde met een blessure. Die blessure hield hem vervolgens maanden aan de kant.

“Het was één van de zwaarste momenten uit mijn carrière. Ik had alleen in de Noorse competitie gespeeld. Alles was nieuw in Amsterdam. Ik werd geholpen, maar kon dat eigenlijk moeilijk van teamgenoten verwachten. Op dat moment had iedereen zijn eigen shit”, is de verdedigend ingestelde middenvelder eerlijk. Mannsverk, die tegen FC Utrecht een basisplaats had, start donderdagavond tegen Aston Villa vermoedelijk opnieuw bij de eerste elf. Bekijk hier de vermoedelijke opstelling van de Amsterdammers.